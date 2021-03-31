GAÜN'de toplu sözleşme sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN'de toplu sözleşme sevinci

İHA

GAÜN'de toplu sözleşme sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Öz Büro İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinde GAÜN’de çalışan kamu işçilerinin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.
Gaziantep Üniversitesi’nde 4D kamu işçisi statüsünde çalışan 582 işçiyi kapsayan sözleşme hakem heyetine gidilmeden mutlu sonla sona erdi. Nisan ayından sonra geçerli olan sözleşmenin farkları da önümüzdeki günlerde çalışanların hesaplarına yatırılacak.
GAÜN ile Öz Büro İş Sendikası arasında müzakereler sonucu neticelenen anlaşma doğrultusunda, kamu işçilerinin 24 ay süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi, GAÜN ve Öz Büro İş Sendikası heyetleri tarafından mutlu sona ulaşarak imzalandı.
İşçilerimizin taleplerini önemli ölçüde tolere ettik
Öz Büro İş Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba ile birlikte yapılan görüşmenin çok suhuletle ve karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Hem sendikanın memnuniyeti hem kurumumuzun haklarının muhafazası hem de işçilerimizin haklarının tam anlamıyla korunması noktasında çok taraflı bir memnuniyetin oluştuğu bir süreç yaşandı. Taraflar birbirine teşekkür ederek, sözleşmemiz imzalandı. İşçilerimiz de sonucu gördüğünde, bir memnuniyet duyacaklardır. Onların taleplerini kurum olarak önemli ölçüde tolere ettik. Kurumumuzun da kendi görüşlerini, politikalarını dikkate alarak bir orta yol bulduk. Bu orta yoldan kurumumuz, ilgili sendikamız memnuniyet duydu ve işçilerimizin talepleri hemen hemen yerine gelmiş oldu. Kurumumuz içerisinde ileriki aşamalarda işçilerimizin bu memnuniyetini işe de yansıtacaklarını düşünüyorum” dedi.
Onlar bizim özel değerlerimiz
İşçilerin çok değerli insan kaynaklarının olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Özaydın, “Kurumlarımızın içerisinde herkesin kendine göre bir rolü var. İşçilerimizin de çocukları, aileleri var. Elbette ki onların memnuniyeti bizi de memnun eder. Dolayısıyla onları memnun eden bir sonucun çıkması onları işlerine daha fazla sarılmalarına katkı sağlar. İşsizlik oranları da dikkate alındığında, onları memnun eden bir sonucun çıkması onları da işe yansıtacaktır. Onlar bizim özel değerlerimiz. Sadece işçilerimiz değil üniversitemizin tüm kaynakları için aynı duygulara sahibiz. İşçilerimizin nitelik ve çalışkanlıkları anlamında sadece bir maaş karşılığında çalışmadıklarını, kurumlarına sahip çıktıklarından eminim” şeklinde konuştu
İmzalanan Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Öz Büro İş Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasındaki en büyük amacımız, özellikle Kanun Hükmünde Kararname ile kadro alan arkadaşlarımız açısından bu ilk sözleşmeydi” dedi.
İyi bir toplu iş sözleşmesi imzaladık
Gülbaba, “Çalışanların üç temel sorunu var; enflasyon, paramızın reel alım gücünün sürekli düşüyor olması, süreç içerisinde meydana gelen vergi yükü. Bizim bordromuzu çok derinden etkileyen kalemler sebebiyle bu Toplu İş Sözleşmesinde başından sonuna kadar olabildiğince bunu tolere, absorbe eden bir mantıkla hareket ettik. İyi bir Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımız her 6 ayda bir gerçekleşecek ücret artışlarıyla az önce bahsettiğim üç soruna yönelik şartların el verdiği oranda korumaya aldık. Bu Toplu İş Sözleşmesinin bu aşamaya gelmesinde Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın, değerli mesai arkadaşlarının, çalışanların ve Gaziantep’teki sendikacı arkadaşlarımızın çok değerli katkıları oldu. Hayırlı olsun. Asıl mesele; çalışanların Ankara’dan bekledikleri yasal düzenlemelerin bir an önce çıkmasıdır. Toplu İş Sözleşmesini ne kadar iyi imzalarsanız imzalayın süreç içerisinde o söylediğim sebeplerle bütçenizde meydana gelen aleyhe negatif durum sizi sıkıntıya sokuyor. O nedenle Öz Büro İş Sendikası olarak biz ilkesel olarak bütün iş yerlerinde özel sektörde, kamuda çalışanların bu konuda bir korunmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bu Toplu İş Sözleşmesi bu mantık üzerine imzalandı” ifadelerini kullandı.
İmza Töreni’nde; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Adem Gündoğan ve Gamze Nacaroğlu, GAÜN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bekir Höbek ve Gaziantep Öz Büro İş Sendikası İl Başkanı Hasan Ödemiş yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor
YEREL HABERLER Muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor
Açık hava konserinde Başkan Fatma Şahin türkü söyledi
YEREL HABERLER Açık hava konserinde Başkan Fatma Şahin türkü söyledi
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni kurtardı Öğretmenlerin öğrenciyi kurtarma çabaları güvenlik kamerasında Öğretmenlerin 'Heimlich Manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni ...
Şehitkamil'de binlerce aileye gıda paketi destüeği
YEREL HABERLER Şehitkamil'de binlerce aileye gıda paketi destüeği
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro ...
Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 35 ...
KBB Uzmanı Opr. Dr. Bülent Akın MMT Amerikan Hastanesi'nde
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Opr. Dr. Bülent Akın MMT Amerikan ...
'Öpücük' rüşvet sayıldı Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi ve kendini öptürmesi rüşvet sayıldı 155’e gelen ihbarla polisin ilişkisi ortaya çıktı öpücük rüşvet kabul edildi
YEREL HABERLER 'Öpücük' rüşvet sayıldı Polisin fuhuştan işlem ...
Zeugma Mozaik Müzesi’nin 2021 hedefi 500 bin ziyaretçi Ziyaretçi sayısı pandemiyle düşen Zeugma Mozaik Müzesi çıtayı yükseltti
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi’nin 2021 hedefi 500 bin ...
Araban’da "Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi umut oldu
YEREL HABERLER Araban’da "Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi umut ...
GAİB’den nisan ayında 7 webinar
YEREL HABERLER GAİB’den nisan ayında 7 webinar
Tüp mide ameliyatıyla 1 haftada 11 kilo verdi
YEREL HABERLER Tüp mide ameliyatıyla 1 haftada 11 kilo verdi
Gaziantep'te, 237 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 237 kişiye 'koronavirüs' cezası
Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak GATHİB, Doku kumaş tasarım yarışması ile Türk kumaşını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türk kumaşı yarışma ile dünyaya tanıtılacak GATHİB, ...
GKV’de “Bir Replik de Sen Söyle” yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER GKV’de “Bir Replik de Sen Söyle” yarışması sonuçlandı
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle ...
Vali Gül sınır hattında denetimde
YEREL HABERLER Vali Gül sınır hattında denetimde
16 yaşındaki genç kızın sır ölümü Elinde aile fotoğrafı ile aşağıya düştü Olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü Elinde aile ...
Şehitkamil'de hayatı kolaylaştıran dijital hizmet Pandemi tedbirlerine bir yenisi eklendi
YEREL HABERLER Şehitkamil'de hayatı kolaylaştıran dijital ...
Hastaneler Bölgesi’nd asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Hastaneler Bölgesi’nd asfaltlama çalışması
Şahinbey'de her ay 12 bin öğrenci deneme sınavına giriyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de her ay 12 bin öğrenci deneme sınavına ...
ALG Spor 17 Nisan'da sahaya iniyor
YEREL HABERLER ALG Spor 17 Nisan'da sahaya iniyor
Gaziantep'te vaka artışı önlenemiyor Vali Gül, artan vakalar nedeniyle tam kapanmanın gelebileceğini söyleyerek uyardı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka artışı önlenemiyor Vali Gül, artan ...
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu