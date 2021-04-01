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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da yollara bahar bakımı

İHA

Araban'da yollara bahar bakımı

Gaziantep’in Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yol onarım ve yapım çalışmalarına başladı.
Araban’da Hububat, sarımsak, pamuk ile birlikte onlarca tarım ürünlerinin üretimi yapılan Köklüce, Dağdancık kırsal mahalleleri ile Antepfıstığı üretimi yapılan Emirhaydar kırsal mahallesi ve Körhacıobası kırsal mahallesindeki orman yolunda çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı arazi yolları çalışmaları çiftçiyi memnun etti. Araban Belediyesi’nin çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için sunduğu arazi yollarındaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Emirhaydar kırsal Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya,’’Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kış mevsiminin kar ve sağanak yağışlardan oluşan sel nedeniyle bozulan arazi yollarımızda başlatılan bakım onarım çalışmalardan dolayı Araban Belediye Başkanımız Sayın Hasan Doğru başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun’’ diye konuştu.

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