Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla doğada kitap okudu Kütüphaneler haftası etkinlikleri doğada devam etti

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Annemle Okuyorum’ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Kütüphaneler Haftası nedeniyle doğaya taşındı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla birlikte doğada kitap okudu.

Şehitkamil Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Annemle Okuyorum’ projesi kapsamında eğitim ve etkinlik faaliyetlerine katılan anne ve çocukları, Dülük Tabiat Parkı’nda bulunan Gençlik Kampı’nda misafir etti. Pandemi döneminde hayata geçirilen ‘Annemle Okuyorum’ projesinde bugüne kadar 400’ün üzerinde anne ve çocuk, Şehitkamil Belediyesi tarafından armağan edilen kitapları okudular. Projenin doğada gerçekleştirilen faaliyetlerine misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla birlikte doğada kitap okudu. Küçük misafirlerin kitaplarla ilgili düşüncelerini de dinleyen Başkan Fadıloğlu, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemiyle ilgili deneyim paylaşımında bulundu.

“Eğitim ve bilgi, her şeyin başı”

‘Annemle Okuyorum’ projesi kapsamında yürütülen çalışmaların özelikle gelişim çağında olan çocukların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirdiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fdıloğlu, “Annemle Okuyorum etkinliklerini ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ etkinlikleri ile birlikte tüm Gaziantep’te devam ettiriyoruz. Bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde de Valiliğimizin başlatmış olduğu etkinliğin yanı sıra aile merkezlerimizde anne ile birlikte çocuklarımızın okuma zamanlarını artırmak istiyoruz. Bu noktada aile merkezlerimizdeki hanım kardeşlerimize ve çocuklarımıza hem aile merkezlerimizde hem de kendi evlerinde belirli kitaplar dağıtılıyor, okumaları sağlanıyor. Kütüphaneler Haftası’nı fırsat bilerek ve havaların güzelleşmesiyle birlikte gençlik kampımızda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, anne ve çocuklarımızla birlikte kitap okuma ve okudukları kitaplar hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Eğitim ve bilgi, her şeyin başı. Bu noktada başlatılan bu etkinliğe biz de Şehitkamil Belediyesi olarak katkı koymak adına fazlasıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu noktada annelerimizi ve çocukları okumaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğin de doğa ortamında olması ayrı bir güzellik. Temennimiz, bir an önce pandemi sürecinin sona ermesi. Ama bu noktada da hepimize görev düşüyor. Devlet olarak, belediyeler olarak bizim önlemler almamız bir noktaya kadar. Onun ötesinde vatandaşlarımız kurallara riayet eder, kurallara uyarsa bu meseleyi çözme söz konusu olabilecek. Bu konuda biz hemşerilerimizden özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz. Mümkün olduğu kadar hayatımızı evde devam ettirelim. Ne kadar kalabalık ile iç içe olursak o kadar bulaş riski artacaktır. Bu noktada da özellikle hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum” dedi.

“Böyle bir projede bulunmak bizleri mutlu ediyor”

Kitap okuma etkinliğine katılan Emine Geliş, “Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Başkanımız ile beraber böyle bir projede bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kitap okumanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Bundan sonra da bunu devam ettirmek istiyoruz. Sadece burada değil de hayatımızın sonuna kadar sürekli okuyup kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben Başkanımıza ve ekibine, bizlere bu imkanı sundukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

