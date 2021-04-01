Çalıntı malzemelerle uyuşturucu ticareti yaptılar

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Gaziantep’te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kozluca Mahallesinde bir ikamette çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan M.T. ve K.T isimli 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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