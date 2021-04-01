Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49’uncu yılında törenlerle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49’uncu yılında törenlerle anıldı

İHA

Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49’uncu yılında törenlerle anıldı

Gaziantep Kolej Vakfı’nın kurucusu, efsane sanayici merhum Cemil Alevli vefatının 49’uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında gerçekleşirken, ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma gerçekleştirildi.
Gaziantep Kolej Vakfı’nın kurucusu örnek sanayici Cemil Alevli ölümünün 49’uncu yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında Covid19 önlemleri alınarak törenlerle anıldı. Anmaya GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli kurulu üyeleri Osman Kıratlı ve Ali Çayırlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen ilk törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Cemil Alevli’nin yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri anlatırken GKV’li öğrencilerde merhum Cemil Alevli’nin yaşamından kesitler anlatan bir oratoryo sahneledi. Cemil Alevli’nin geçlere yönelik mektubu okunurken, minik öğrenciler de üzerlerindeki siyah renkli kostümlerle sergiledikleri danslarla dikkat çekti. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta Cemil Alevli’nin mezarı başında da bir tören düzenlenerek merhum dualarla anıldı.
Cemil Alevli’nin eseri GKV 57. yılında
Cemil Alevli’nin temellerini atarak kuruluşunu gerçekleştirdiği GKV Özel Okullarının Gaziantep ve Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer aldığını ve bu süreçten bu yana Nüket Ersoy başkanlığında GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulunun destekleriyle Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Merhum Cemil Alevli’nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep’e ve ülkemize kazandırdıklarının ticari bir başarının çok ötesinde olduğunu belirtti. Tiryaki yaptığı açıklamada, “Merhum Cemil Alevli ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi Gaziantep'in en itibarlı eğitim kurumu haline getiren kurumsal kültürümüz, yerel ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Cemil Alevli’nin ‘Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir’ sözünü şiar edinerek şehrimizin sadece eğitim alanında kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de çaba göstermeye devam ediyor ve bu alanda örnek olmayı sürdürüyoruz. 57 yıldan bu yana sıra gelen vizyonumuz ve başarılarımızla örnek alınan ve her geçen yıl güçlenen bir eğitim kurumu olmaya devam ediyoruz. Yarım asrı aşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Cemil Alevli’yi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.
Cemil Alevli’nin hayat hikayesi
Cemil Alevli, 17 Ekim 1901 yılında Gaziantep'te doğdu. Babası Alevli oğullarından Mustafa Remzi Efendi, annesi İbrahim Beşezade Sait Ağanın kızı Hatice Hanımdır. Cemil Alevli eğitim hayatına Fatma Hoca aldığı derslerle başlar. Bu dönemde Arap alfabesini ve Kuranı Kerimi öğrenir. Daha sonra Balıklıda bulunan Mahmudiye Okulunu ve ardından Numune Rüştiyesini bitirerek diplomasını alır. Cemil Alevli eğitim hayatını lise düzeyinde eğitim veren ve daha sonra adı Ticaret İdadisi olarak değiştirilen Aynül Marif'te sürdürür.
Gaziantep savunmasında görev aldı
Gaziantep Savunması yıllarında 19 yaşında olan Cemil Alevli bir müddet Balıklı Cephesinde görev yapar. Daha sonra kentte bulunan çocuk ve kadınların Tekirsin köyüne nakledilmesi görevi verilir ve bu kafilenin savaş bitene kadar güvenlik sorumluluğu Cemil Bey tevdi edilir. Kurtuluş Savaşından sonra özellikle Gaziantep harabe bir şehir haline gelmiş, uzun süren mücadele sonucu düşman topları kenti önemli ölçüde tahrip etmiştir. O dönemlerde birçok sanat dalı azınlıkların elindedir ve savaş sırasında bunlar Antep'ten ayrılmıştır. Gaziantep'in kalkınmasında görev almak üzere Avrupa'da yüksek öğrenim yaptırılmak için Gaziantep'ten 5 genç seçilir ve Özel İdare tarafından Almanya'ya gönderilir. İşte bu beş gençten birisi de Cemil Alevlidir. Cemil Alevli 1922 yılında tekstil öğrenimi görmek üzere Almanya'ya gider. Almanya'da eğitim hayatını sürdürürken burada birçok alanda gördüğü gelişmeleri makale haline getirerek "Almanya'dan Mektuplar" başlığıyla kaleme alır ve Gaziantep'e gönderir. Bu makaleleri Gazisancak Gazetesinde yayınlanır. Cemil Alevli Almanya'daki yükseköğrenim hayatını başarıyla tamamlayarak edindiği bilgi ve deneyimleri uygulamak üzere Gaziantep'e döner. 1926 yılında İstanbul hakimlerinden Mehmet Ali Kavadar'ın kızı Mehlika Hanımla evlenir. Bu evlilikten Oktay, Nüket ve Ayla adında üç çocuğu dünyaya gelir. Çocuklarının eğitimine büyük önem veren Cemil Alevli onların en iyi şartlarda eğitilmeleri için bütün imkanlarını seferber ederek çocuklarının da toplumsal kalkınmada birer nefer olmasını sağlar.
Gaziantep'in ilk entegre fabrikasını kurdu
Çocukluk yıllarından itibaren onun en büyük ideali Gaziantep'te bir mensucat fabrikası kurmaktı. Bu ideal zaman içerisinde adeta onun yaşama nedeni haline gelir. Bu idealini hayatiyete geçirmek için önemli miktarda sermaye gerekmektedir. Cemil Alevli değişik iş kollarında 7 yıl süren ticaret hayatına başlar. Bu süreç içerisinde fabrikayı kurmak için gerekli sermayeyi oluşturur ve karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen 1932 yılında Gaziantep'te Velic iplik fabrikasını kurarak bir ilke imza attı. Bu fabrika kentimizde kurulan ilk fabrika olduğu gibi bugünkü tekstil sanayinin önderliğini yapmıştır. Kurulan fabrika ilk dönemlerinde adeta bir halk eğitim merkezi gibi çalışır, bu alanda kalifiye eleman bulunmadığı için Velic İplik Fabrikası çalışan işçilere iş öğreten bir okul gibi eğitim verir. Günümüzde faaliyette bulunan bir çok tekstil fabrikasının usta ve usta başı statüsündeki elemanları o dönemlerde Velic İplik Fabrikasında yetişir. Cemil Alevli, toplumsal kalkınma ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulan bazı derneklerde görev aldığı gibi, Kızılay ve Türk Ocağının da uzun süre üyeliğini yaparak çalışmalarına önemli destekler sağlar. Cemil Alevli uzun yıllar da Belediye şehir meclis üyeliği yapmıştır . 1927 yılından beri üyesi olduğu Gaziantep Ticaret Odası başkanlığını ve meclis başkanlığını da başarıyla yürütmüş olan Cemil Alevli, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının dünya piyasalarına açılmalarında önderlik görevi üstlenmiştir. Onun yaşamı, çalışmaları, başarıları ve ilklere attığı imzalar bütün müteşebbislere örnek olmuştur.
Örnek bir siyaset adamı olmayı başardı
Cemil Alevli, özel yaşamında ve iş hayatında ki başarılarını siyasi yaşamında göstererek ,Gaziantep'in her alandaki sorunlarının çözümü için önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle 1943 yılında Gaziantep'e Havaalanı yapılması için harekete geçmiş, bu projenin hayatiyete geçirilmesi için kampanya başlatarak hiçte küçümsenemeyecek bir bağışla Gazianteplilerin kampanyayı desteklemesini sağlamıştır. Kampanyada toplanan paralarla alınan arazi Özel İdareye devredilerek özel idare desteğiyle de 1944 yılında Gaziantep Havaalanı hizmete sokulmuştur. O tarihlerde ulaşım sadece stabilize bir kara yolu ile sağlanmaktaydı. Gerek il başkanlığı döneminde gerekse parlamenterliği döneminde özel uğraşlar vererek 1953 yılında faaliyete geçen demir yolu hattının Gaziantep, Karkamış güzergahından geçmesini sağlayarak, hava, kara ve demiryolu taşımacılığının bu kentte başarıya ulaşmasında etkin rol oynamıştır. 19461950 yılları arasında Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Cemil Alevli, kara, hava ve demir yolu ulaşımıyla ilgili olduğu kadar, devlet yatırımlarının Gaziantep'e yapılması yönünde ki çalışmalara da imza atarak Tekel'in genişletilmesi, kara yollarının geliştirilmesi, eğitim alanında önemli hamlelerin başlatılması gibi kenti yakından ilgilendiren sorunlara çözümler üretmiş ve bu alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirmiştir.
Eğitime katkısı
Cemil Alevli için eğitim milli kalkınmanın ve Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giden başarının yoludur. Bunun içindir ki o eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, birçok okula maddi yardımlarda bulunmuş ve ilk defa 1952 yılında Yazıcık semtinde Mehlika Alevli İlkokulu'nu, 1963 yılında da Karşıyaka semtinde 20 bin metrekare alan üzerine Adsız İlkokulunu yaptırmıştır. Mütevazı bir kişiliğe sahip olan Cemil Alevli birçok alanda ki hizmetlerinin kamuya yansımasına izin vermediği gibi yaptırdığı okullara da isminin verilmesini istememiş, bu tür hizmetlerin millete vefa borcu olduğu düşüncesini savunmuştur. Vefatından sonra adsız ilkokulu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cemil Alevli İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. Yabancı dil ve çağdaş eğitiminin önemine inanan Cemil Alevli 1963 yılında Özel Gaziantep Koleji'ni kurmuş, tüm hayatını bu projenin gerçekleşmesine vakfetmiştir. Çok büyük emek ve fedakarlık isteyen böyle bir çalışmayı bir grup gönüllü maarif sever Gazianteplinin katkılarıyla başarıyla tamamlayarak Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandırmıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele ...
Çalıntı malzemelerle uyuşturucu ticareti yaptılar
YEREL HABERLER Çalıntı malzemelerle uyuşturucu ticareti yaptılar
Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde duran ihracatla Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticilerin elinde kaldı Dolu depolar, yeni hasat dönemine 5 ay kala Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticileri kara kara düşündürüyor
YEREL HABERLER Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde ...
İmkander’den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
YEREL HABERLER İmkander’den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere teşekkür
YEREL HABERLER Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere ...
GAÜN’de kütüphaneler haftası etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN’de kütüphaneler haftası etkinliği
Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla doğada kitap okudu Kütüphaneler haftası etkinlikleri doğada devam etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla doğada kitap ...
Araban'da yollara bahar bakımı
YEREL HABERLER Araban'da yollara bahar bakımı
Gaziantep modeli ile “Afet farkındalık eğitimi” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gaziantep modeli ile “Afet farkındalık eğitimi” ...
GTB’den üyelerine KVKK atölye çalışması
YEREL HABERLER GTB’den üyelerine KVKK atölye çalışması
Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı Gaziantep'teki uyuşturucu operasyona dedektör köpek damga vurdu Uyuşturucu satıcılarına darbe: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya ...
HKÜ’de polisiye yazar buluşması
YEREL HABERLER HKÜ’de polisiye yazar buluşması
Iraklı genç vücut sarkmalarından ANKA’da kurtuldu
YEREL HABERLER Iraklı genç vücut sarkmalarından ANKA’da kurtuldu
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan ...
Gaziantep´te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 ...
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
YEREL HABERLER Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata ...
Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi Yarışmaya katılan herkes Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar ...
Nihat Hatipoğlu, üniversitenin kuruluş sürecini anlattı Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: "Anahtarla kapıyı açıp masalarını sildim” "Binaları nöbetleşe koruduk"
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, üniversitenin kuruluş sürecini anlattı Rektör Prof. ...
Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı
YEREL HABERLER Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor El becerilerini kullanmayı öğrenen kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor El ...
Artan korona vakaları endişelendiriyor Vaka sayıları artıyor yine bildik görüntüler ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Artan korona vakaları endişelendiriyor Vaka sayıları ...
GAÜN'de toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER GAÜN'de toplu sözleşme sevinci
Muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor
YEREL HABERLER Muhtarın gözleri Van kedisini andırıyor
Açık hava konserinde Başkan Fatma Şahin türkü söyledi
YEREL HABERLER Açık hava konserinde Başkan Fatma Şahin türkü söyledi