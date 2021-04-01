HKÜ’de salgın sürecindeki eğitim konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’de salgın sürecindeki eğitim konuşuldu

İHA

HKÜ’de salgın sürecindeki eğitim konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Eğitimde Dijitalleşme Süreci ve Materyal Geliştirme Webinarı”na konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu katıldı. Seferoğlu, salgın döneminde uzaktan eğitimle birlikte özgüven kazandıklarını söyledi.
HKÜ Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özge Kelleci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşide konuşan Prof. Dr. Sadi Seferoğlu, yüzeysel ve kalıcı öğrenmeler, bireylerin nasıl öğrendiği ve salgın sürecindeki eğitim süreçlerini anlattı.

Bireylerin nasıl öğrendiklerini sunumla anlatan Seferoğlu, eğitimde salgın döneminde yeni sistemlerin kullanılma zorunluluğunun ortaya çıktının altını çizerek, “Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrenenin temel fiziksel gereksinimlerinin karşılanması, kendini ortamda duygusal olarak güvende hissetmesi, merak, ilgi ve dikkatinin çekilmesi, güdülenmesi ve öğrenme ortamından zevk alması önemli. Sınıf ortamındaki yüz yüze öğretimin sıcaklığının olmadığı uzaktan eğitimde bu unsurların kontrol altına alınabilmesi kolay değil. Öğrenme sürecinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına bizzat katılarak, problem çözerek, soru sorarak ve cevapları bularak araştırma yaparak öğrenir. Yeni canlı ders platformlarını kullandık. Bu bağlamda materyal türlerini de değiştirmek zorunda kaldık. Sınıfta bir takım durağan bir şeyleri kullanabiliyorduk. Sözlü anlatımla işi halledebiliyorduk, etkileşimleri sağlayabiliyorduk. Bu çevrimiçi ortamda farklı bir çehreye büründü. Etkileşimde zorluklar yaşandı. Hem biz hem de karşımızdakiler sistemi tanımıyor. Erişim konusunda sıkıntılar yaşadık. Öğrencilerimizin bir kısmı kamera ve sesi açmak istemiyor ya da değişik nedenlerden dolayı açamıyor. Bazı öğrencilerimiz hiç derslere bağlanamadı veya bağlanma süreçleri zaman aldı. Derste yoklama alıp alınmaması zaman kayıplarına yol açtı. Derslerin video kayıtları ve ekran görüntülerini aldık” dedi.
Kuşaklara göre salgın dönemi eğitimi
Farklı yaş gruplarının farklı şekilde etkilendiğini söyleyen Seferoğlu, “Okul öncesi kuşağı en az erişilebilen kuşak oldu. Özel gereksinimli öğrenciler bu süreçte büyük öğrenme kayıplarıyla yaşadılar. Özellikle engelli öğrenciler salgın sürecinin en büyük öğrenme kaybı yaşayan grubudur. Bu öğrenme kayıplarının sonuçlarını yakın bir gelecekte maalesef alacağız. Bu yüzden de önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu süreçte donanımlara, sistemlere, yazılımlara, platformlara ihtiyaç duyuldu. Uzaktan eğitimle birlikte özgüven kazandık” diye konuştu.
Programa katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, Covid sürecinde eğitim fakültelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ve teknoloji ile bütünleşmiş, teknolojiyi üreten, yöneten eğitim fakültelerinin daha iyi insan ve öğretmen yetiştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den Nurdağı çiftçisine dev destek 4 milyon 300 bin adet biber fidesi çiftçiye ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Nurdağı çiftçisine dev destek 4 milyon ...
Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49’uncu yılında törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49’uncu yılında ...
Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele ...
Çalıntı malzemelerle uyuşturucu ticareti yaptılar
YEREL HABERLER Çalıntı malzemelerle uyuşturucu ticareti yaptılar
Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde duran ihracatla Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticilerin elinde kaldı Dolu depolar, yeni hasat dönemine 5 ay kala Antep fıstığı tüccarlarını ve üreticileri kara kara düşündürüyor
YEREL HABERLER Antep fıstığında fiyatlar düşüyor Pandemi sürecinde ...
İmkander’den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
YEREL HABERLER İmkander’den kampta kalan çocuklara giyim yardımı
Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere teşekkür
YEREL HABERLER Validen, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmenlere ...
GAÜN’de kütüphaneler haftası etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN’de kütüphaneler haftası etkinliği
Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla doğada kitap okudu Kütüphaneler haftası etkinlikleri doğada devam etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, anne ve çocuklarla doğada kitap ...
Araban'da yollara bahar bakımı
YEREL HABERLER Araban'da yollara bahar bakımı
Gaziantep modeli ile “Afet farkındalık eğitimi” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gaziantep modeli ile “Afet farkındalık eğitimi” ...
GTB’den üyelerine KVKK atölye çalışması
YEREL HABERLER GTB’den üyelerine KVKK atölye çalışması
Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya çıkardı Gaziantep'teki uyuşturucu operasyona dedektör köpek damga vurdu Uyuşturucu satıcılarına darbe: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Dedektör köpeğin yoğun tepkisi zulayı ortaya ...
HKÜ’de polisiye yazar buluşması
YEREL HABERLER HKÜ’de polisiye yazar buluşması
Iraklı genç vücut sarkmalarından ANKA’da kurtuldu
YEREL HABERLER Iraklı genç vücut sarkmalarından ANKA’da kurtuldu
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan ...
Gaziantep´te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 ...
Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı
YEREL HABERLER Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata ...
Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi Yarışmaya katılan herkes Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar ...
Nihat Hatipoğlu, üniversitenin kuruluş sürecini anlattı Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: "Anahtarla kapıyı açıp masalarını sildim” "Binaları nöbetleşe koruduk"
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, üniversitenin kuruluş sürecini anlattı Rektör Prof. ...
Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı
YEREL HABERLER Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı
Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor El becerilerini kullanmayı öğrenen kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Ev hanımları sosyal tesislerde moral buluyor El ...
Artan korona vakaları endişelendiriyor Vaka sayıları artıyor yine bildik görüntüler ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Artan korona vakaları endişelendiriyor Vaka sayıları ...
GAÜN'de toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER GAÜN'de toplu sözleşme sevinci