HKÜ’de salgın sürecindeki eğitim konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Eğitimde Dijitalleşme Süreci ve Materyal Geliştirme Webinarı”na konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu katıldı. Seferoğlu, salgın döneminde uzaktan eğitimle birlikte özgüven kazandıklarını söyledi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özge Kelleci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşide konuşan Prof. Dr. Sadi Seferoğlu, yüzeysel ve kalıcı öğrenmeler, bireylerin nasıl öğrendiği ve salgın sürecindeki eğitim süreçlerini anlattı.



Bireylerin nasıl öğrendiklerini sunumla anlatan Seferoğlu, eğitimde salgın döneminde yeni sistemlerin kullanılma zorunluluğunun ortaya çıktının altını çizerek, “Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrenenin temel fiziksel gereksinimlerinin karşılanması, kendini ortamda duygusal olarak güvende hissetmesi, merak, ilgi ve dikkatinin çekilmesi, güdülenmesi ve öğrenme ortamından zevk alması önemli. Sınıf ortamındaki yüz yüze öğretimin sıcaklığının olmadığı uzaktan eğitimde bu unsurların kontrol altına alınabilmesi kolay değil. Öğrenme sürecinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına bizzat katılarak, problem çözerek, soru sorarak ve cevapları bularak araştırma yaparak öğrenir. Yeni canlı ders platformlarını kullandık. Bu bağlamda materyal türlerini de değiştirmek zorunda kaldık. Sınıfta bir takım durağan bir şeyleri kullanabiliyorduk. Sözlü anlatımla işi halledebiliyorduk, etkileşimleri sağlayabiliyorduk. Bu çevrimiçi ortamda farklı bir çehreye büründü. Etkileşimde zorluklar yaşandı. Hem biz hem de karşımızdakiler sistemi tanımıyor. Erişim konusunda sıkıntılar yaşadık. Öğrencilerimizin bir kısmı kamera ve sesi açmak istemiyor ya da değişik nedenlerden dolayı açamıyor. Bazı öğrencilerimiz hiç derslere bağlanamadı veya bağlanma süreçleri zaman aldı. Derste yoklama alıp alınmaması zaman kayıplarına yol açtı. Derslerin video kayıtları ve ekran görüntülerini aldık” dedi.

Kuşaklara göre salgın dönemi eğitimi

Farklı yaş gruplarının farklı şekilde etkilendiğini söyleyen Seferoğlu, “Okul öncesi kuşağı en az erişilebilen kuşak oldu. Özel gereksinimli öğrenciler bu süreçte büyük öğrenme kayıplarıyla yaşadılar. Özellikle engelli öğrenciler salgın sürecinin en büyük öğrenme kaybı yaşayan grubudur. Bu öğrenme kayıplarının sonuçlarını yakın bir gelecekte maalesef alacağız. Bu yüzden de önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu süreçte donanımlara, sistemlere, yazılımlara, platformlara ihtiyaç duyuldu. Uzaktan eğitimle birlikte özgüven kazandık” diye konuştu.

Programa katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, Covid sürecinde eğitim fakültelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ve teknoloji ile bütünleşmiş, teknolojiyi üreten, yöneten eğitim fakültelerinin daha iyi insan ve öğretmen yetiştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

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