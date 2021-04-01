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GTO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı Teymur: “Meclisimizde daha fazla kadın üye olsun istiyoruz” Yıldırım: “İhtiyacımız olan şey bütünsel ve uzun vadeli yaklaşım”

İHA

GTO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı Teymur: “Meclisimizde daha fazla kadın üye olsun istiyoruz” Yıldırım: “İhtiyacımız olan şey bütünsel ve uzun vadeli yaklaşım”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada kadınların hayatın her alanına anlam ve değer kattığını söyleyen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, kadınların ekonomik hayattaki varlıklarının kalkınma ile doğru orantılı olduğunu belirtti. Bu dönemki meclis toplantısında 2 kadın olduğunu söyleyen Teymur, “Bu dönem meclisimizde iki kadın üye var. Meclisimizin kadın üyeleri nezdinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, meclisimizde ve meslek komite üyeliklerinde daha fazla kadın üye görmeyi umut ediyorum” dedi.
“Virüs hala insanlıktan daha güçlü”
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Meclis toplantısında yaptığı konuşmada virüs ile mücadelede otokontrolün önemine dikkat çekti. Korona virüsün hala insanlıktan güçlü olduğunu belirten Yıldırım, “Dünya genelinde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor olsa da virüs hala insanlıktan daha güçlü. Aslında virüsü güçlü kılan da yine biz insanlarız. Gerekli titizliği, sorumluluğu göstermeyerek virüsün güçlenmesi için ihtiyacı olan her ortamı sağlıyoruz. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hayata geçirilen Dinamik Denetim Modeli kapsamında Odamızda bir ekip oluşturduk. Bu ekip, rehberlik etmek ve otokontrolü sağlamak amacı ile üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyor. Burada söylendiği gibi en önemli şey otokontrol. Biz otokontrollü olursak başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.
İhtiyacımız olan şey bütünsel ve uzun vadeli yaklaşım
Ekonomik gündemi de değerlendiren Başkan Yıldırım, “Ülkemizin ihtiyacı olan şey bütünsel ve uzun vadeli yaklaşımdır. Türkiye’nin ekonomi ve hukuk başta olmak üzere birçok alanda yapısal reforma ihtiyacı olduğu aşikârdır. Bu anlamda atılan her türlü adımı destekliyor, adımları yapıcı bakış açısıyla değerlendiriyor, yorumluyoruz. Hiçbir zaman yüksek faizi desteklemedik. Zira iyi bir yatırım iklimi için gerekli olan şey elbette ucuz paradır. Ama bir de enflasyon var, yüksek kur var Ucuz parayla yatırım yapıp, enflasyondan dolayı bir türlü kazanamıyorsak, döviz ile hammadde alıyorsak ne yapacağız? Ülkemizin ihtiyacı olan şey bütünsel ve uzun vadeli yaklaşımdır. Güven ve istikrar; ekonomik, sosyal ve siyasal riskleri düşürerek sağlanabilir. Böyle bir ortam sağlanırsa kurlar düşecek, enflasyon düşecek ve faizler de düşecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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