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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Taşdoğan, meslek odalarının sesi oldu

İHA

Milletvekili Taşdoğan, meslek odalarının sesi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in sektörel ihtiyaçları ile ilgili hususları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Milletvekili Taşdoğan, tüm sektörlerin ortak sorunlarını dile getirerek Gaziantep’in sesi olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin 2023 lider ülkesi olma yolunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin büyük bir feraseti olduğunu söyleyen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşma yaparak Gaziantep’in sektörel ihtiyaçlarına vurgu yaptı. Cam sektörü ve Konteyner sorununa özellikle değinen Taşdoğan, meslek odaları ile yaptığı görüşmelerdeki talepleri de kürsüden ifade etti.
“Cam sektöründe iç piyasanın ihtiyacı karşılanmalı”
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan ilk olarak cam sektöründen bahsederek, “Türk milleti ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahip olan ‘Cumhur İttifakı’, ülkemiz adına her alanda çözüm odaklı çalışmayı kendine şiar edinmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in yüksek feraseti ile ülkemizi 2023’ün lider ülkesi olarak hazırlanmaya devam etmektedir. Cumhur İttifakı olarak, sorunları içinden çıkılmaz hale getiren bir anlayışın yerine, çözüm üreten ve her alanda çözümcü bir anlayışla vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle bazı mesleki sektörlerimiz de yaşanan ve çözüme kavuşması önem arz eden durumları gazi meclisimizden dile getirmeye çalışacağız. 86 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii gelişmesini ve büyümesini sürdürmeye devam ederken ülkemizde birçok sektöre girdi veren temel sanayi alanlarından biridir. Cam üretimi modern teknoloji, yoğun enerji, büyük ölçekli yatırım ve dolayısıyla önemli ölçüde finans kaynağı gerektiren bir sektördür. Ülkemiz düz cam üretiminde Avrupa’da birinci, Dünya’da beşinci sıradadır. Hammadde fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş sebebiyle, birçok ülke ihracat yerine önce ülke içindeki ihtiyacı karşılama yoluna gitmiştir. Fakat ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip olan ve ihraç pazarları sürekli gelişen cam endüstrisinde, yurtiçi taleplerde sıkıntılar olduğu, sektördeki temsilciler tarafından saha çalışmalarımız da sıklık dile getirilen konular arasına girmiştir. Korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte düz cam üretiminde azalmalar olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, iç piyasanın ihtiyacının karşılanamadığını, siparişlerin bekletildiğini, fabrikalarda stokların bulunmadığını, üretilen camın dış piyasalara sunulduğunu bu durumun iç piyasada hizmet veren çoğu firmayı sıkıntıya düşürdüğünü ifade etmektedir. Bu sebeplerle, bu sektörde yeterli bilgi ve birikime sahip olan ülkemizin bunu avantaja çevirecek çözümler üretmesi ve sektöre özel çalışmalar yapılması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
“İhracatın devamı için konteyner sorunu çözülmelidir”
Gaziantep başta olmak üzere ihracat yapan birçok ilin ortak sorunu olan konteyner sorununu meclis kürsüsünden dile getiren MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “2020 yılına ve 2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illeri arasında bulunan seçim bölgem olan Gaziantep başta olmak üzere ihracat yapan birçok ilimizin performanslarını sürdürebilmesi ve artırabilmesi için ihracat faaliyetlerine bir şekilde mani olan durumların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektörel sıkıntılar konusundaki önemli sorunlardan bir diğeri de Konteyner bulma sorunudur. Bu konuda önceliğin Avrupa ve Çin taleplerine verildiği, hatta yapılan rezervasyonların bile iptal edilerek ihracatçılarımızın mağdur edildiği meslek odalarımızca tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında; Ticaret Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, bu husustaki sıkıntıların çözümü üzerine olan çalışmaları ön plana almaları ihracatımızın devamlılığı açısından önemlidir” dedi.
“Bazı ek desteklere ihtiyaç vardır”
Hükümetin pandemi sürecinde yapmış olduğu destekleyici paketlerin yanı sıra meslek odaları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ek destek paketlerinin de talep edildiğini söyleyen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Ülkemizde sektörlerimizin pandemi sürecinden olumsuz etkilenmesine bağlı olarak bazı ortak beklentiler doğmuştur. Bu beklentileri karşılamak üzere hükümetimiz tarafından birçok destekleyici paketler sağlanarak sektörlerimiz rahatlatılmıştır. Bunlara ek olarak ilgili meslek odalarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda şu beklentiler de ortaya çıkmıştır: 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların taksitlerinin, yeniden uygulamaya alınan kısıtlamalar nedeniyle ötelenmesi. Yüzde 14 uygulanan SGK primi işçi payının 2021 yılının sonuna kadar uzatılması. KOSGEB tarafından fuarlara katılan firmalara sağlanan fuar desteklerinin arttırılması. Covid19 sebebiyle faaliyetleri kısıtlanan ve mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerin emlak vergisi, çevre temizlik ve kültür payı vergilerinin mücbir sebeplerden dolayı salgın süreci bitene kadar alınmaması. Makineden hizmet sektörüne, mobilyadan gastronomiye her alanda eleman ve kalifiye personel yetiştirilmesi amacıyla meslek liselerinde işbaşı eğitimlerinin arttırılması ve meslek liselerine makine teçhizat desteği sağlanması. Bugüne kadar yapılan ve devam eden destekleme paketlerinden dolayı ise meslek odalarımız ve sektör temsilcilerimiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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