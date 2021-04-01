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GGC Başkanı’ndan basın kartı olmayanlar içinde aşı çağrısı Ay: “Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli”

İHA

GGC Başkanı’ndan basın kartı olmayanlar içinde aşı çağrısı Ay: “Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Anadolu’da basın kartı olmayan binlerce basın emekçisinin bulunduğuna dikkat çekerek, basın mensuplarına tanınan öncelikli aşı uygulamasına, basın kartı olmayan basın çalışanlarının da dahil edilmesini istedi.
Pandemi döneminde, kamuoyunun haber alma hakkını kesintiye uğratmaksızın görevini yapan basın mensuplarının aşı da öncelikli gruplar arasında yer almasının, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin sürecinden başından bu yana ısrarla savunduğu konuların başında geldiğini hatırlatan İbrahim Ay, “Hükümetimiz, bizim ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki meslek kuruluşlarının benzer taleplerini dikkate aldı. Kendilerine bu konuda tüm içtenliğimizle teşekkür ederiz. Ancak, aşı önceliği, sadece basın kartı taşıyan arkadaşlarımıza tanındı. Oysaki basın kartı olmadan da bu mesleği icra eden, özellikle Anadolu’da binlerce meslektaşımız var. İşsiz gazetecilerimiz var. Bunların yanında, basın mensuplarının temaslı olduğu, sektörün diğer çalışanları ve aileleri de var. Temennimiz tüm bunların da öncelikli grup içerisine dahil edilmeli. Ancak bu mümkün değilse bile, basın kartı sahibi olmayan basın emekçileri mutlaka bu kapsama alınmalı” dedi.
“Basın emekçileri arasında ayrım yapılmaksızın öncelikli gruba dahil edilmelidir”
Basın mensuplarının hayatlarını riske ederek, kamu yararına vazifesini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını ifade eden İbrahim Ay, “Gerek meslek örgütleri, gerekse basın kuruluşları bu konuda her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır. Basın çalışanları, gerekirse SGK verileri üzerinden tespit edilebilir. Tüm bu verilen ışığında, basın emekçileri arasında ayrım yapılmaksızın öncelikli gruba dahil edilmelidir. Bu konuda; başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ivedilikli gerekli adımları atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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