Bangladeş ile ticari bağlar güçlenecek Bangladeş Büyükelçisi H.E. Mosud mannan ve Bangladeş Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti

Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi H.E. Mosud Mannan ve Bangladeş Gaziantep Fahri Konsolosu Erdal Özdemir, Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret ederek, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım ve Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ile bir araya geldi.

Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi H.E. Mosud Mannan Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti. Ziyarette Bangladeş ile ekonomik ilişkiler ve ortak yatırımlar değerlendirilirken, Gaziantep ile Bangladeş arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

“Bangladeş ile ticaret hacmimizi yukarı taşıyabiliriz”

Gaziantep sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Gaziantep’in üretim ve ihracattaki başarısına işaret ederek, Bangladeş ile geliştirilecek ticari ilişkilerin iki tarafa da fırsatlar sunacağını kaydetti. Gaziantep’ten Bangladeş’e 2020 yılında 30 milyon dolar ihracat yapıldığına dikkat çeken Sağım, “Bangladeş ile geçmişe dayalı ticari bağlarımız bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğu ticaretimize de yansıtmalıyız. Gaziantep geniş ürün yelpazesi, sektörel gücü ile Bangladeş’e çok daha fazla ürün gönderebilir. İkili ticaretimizi karşılıklı olarak kazankazan anlayışıyla daha yukarı taşıyabiliriz. Bunun için de iletişim süreçlerini kurumsallaştırmalı, ihtiyaç analizi yapmalı ve fırsatları gözden geçirmeliyiz” dedi.

“ Ortak yatırım ve yeni ticari imkanlar geliştirmeyi hedefliyoruz”

Bangladeş Büyükelçisi H.E. Mosud Mannan da yaptığı değerlendirmede, Bangladeş’teki sanayi ve ticaret odalarının Gaziantep ile ortak yatırım ve yeni ticari imkanlar geliştirmek istediklerini kaydetti. Bangladeş’teki meslek adalarının yetkilerinin Gaziantep’e kendileri vasıtasıyla selam gönderdiklerini söyleyen Büyükelçi H.E. Mosud Mannan, “Gaziantep ile mevcut ticaret hacmimizi geliştirerek büyütmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yaptığımız ticaretin çeşitliliğini de artırmak istiyoruz. İki ülke arasında, yaklaşık 1 milyar dolar olan ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma hedefi var. Karşılıklı adımlarla bunu başarmak da mümkün” ifadelerini kullandı.

“Türk Sanayicilere özel ekonomik bölge vermek istiyoruz”

Bangladeş’te Türk sanayicilere Özel Ekonomik Bölge vermek istediklerini söyleyen H.E.Mosud Mannan, “Bazı ülkelerin Bangladeş’te Özel Ekonomik Bölgesi var, neden Müslüman bir ülkenin de böyle bir imkanı olmasın? Türkiye yüzlerce yıldır bu topraklardan dünyaya ürün pazarlamaktadır ve İpekyolu üzerinden ihracat gerçekleştirmiştir. İhracatta da iş birliğine gidersek karşılıklı kazanç sağlamış oluruz. Hatta iki ülke olarak iş birliğine gidip üçüncü ülkelerle ticaret hedefleyebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.