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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Ö. (83) yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ö.´nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-04-02 09:42:06



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