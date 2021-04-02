Kargoyla uyuşturucuya gözaltı

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilen pakette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, gönderilen bir kutuda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı. Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-04-02 09:56:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.