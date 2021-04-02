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Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu

DHA

Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu


Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fabrika işçisi Hüseyin Yener (29), yaşamını yitirdi. Yener'in öldüğü, ağabeyinin işe gitmek için evden çıkmamasından şüphelenmesiyle ortaya çıktı.
Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Halı fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Yener, gece işten çıkarak geldiği evinde sobayı yakarak uyudu. Aynı binada yaşayan ağabeyi Mehmet Yener, sabah kardeşinin işe gitmek için evden çıkmaması üzerine kapının zilini çaldı. Kapının açılmaması üzerine kardeşi Hüseyin Yener'i telefonla arayan Mehmet Yener, telefon sesinin evden gelmesi üzerine şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Yener'i hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yener'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olan ve ölümü ile ailesini yasa boğan Hüseyin Yener'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-04-02 13:07:04

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