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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup

İHA

Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi kapsamında Yavuzeli’ndeki yetim ve öksüz çocukları ziyaret ederek yazdığı mektubu bizzat verdi.
Ziyaret ettiği evlerde çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Gül, her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Bizim en önemli isteğimiz, sizlerin bu kadim topraklara yakışan hayırlı evlatlar olarak yetişmeniz ve kendiniz kadar etrafınızdaki insanlara da faydalı olabilmenizdir. Aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın ki; sizler Milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine emanetsiniz” ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında şehirde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara Vali Davut Gül tarafında yazılan ve Açık Kapı Sahada görevlileri tarafından iletilecek mektupta yerine gelmesini arzuladıkları isteklerini kendilerine bildirmeleri istendi. Çocuklara “ağabeyleri” olarak yazdığı mektupta onlara olan sevgisinden bahsederek istedikleri üç dileği kendisine iletmelerini isteyen Vali Gül, mektubunda şunları söyledi:
“Sevgili Kardeşim, Bu mektubu sadece İlin Valisi olarak değil, bu kadim topraklara hizmet etmek için görevlendirilmiş bir ağabeyiniz olarak yazıyorum. Kardeşim..Hamdolsun ki, millet olarak sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularının yoğun yaşandığı bir kültürel geçmişe sahibiz. Bu yüzden her bayramı kardeşliğimizin yüceltilmesine bir vesile olarak görüyoruz. Bizim anladığımız mutluluk, büyüklerimizin duasıyla, evlatlarımızın gözlerindeki pırıltıyla başlıyor ve çok şükür ki, tek başımıza değil ancak birlikte mutlu olabiliyoruz. Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizle birlikte istiyoruz ki, önümüzdeki Ramazan Bayramında bir dileğinizin gerçekleştirilmesine vesile olarak sizin gözlerindeki pırıltıyı görelim ve bizler de mutlu olalım.
Gaziantep Açık Kapı Sahada personelinin getirdiği bu mektuba bir hafta içerisinde cevap yazarak size ulaştıran kişilere ileteceğiniz "Keşke bu bayram; yapsam, alsam, gitsem vb!” dediğiniz üç isteğinizden bir tanesini yerine getireceğiz. Hiçbir şeyin hayatta olmayan sevdiklerinizin yerini dolduramayacağını biliyoruz. Ama hepimiz eksiğiz ve ancak birlikte tam olabiliyoruz. Bizim en önemli isteğimiz, sizlerin bu kadim topraklara yakışan hayırlı evlatlar olarak yetişmeniz ve kendiniz kadar etrafınızdaki insanlara da faydalı olabilmenizdir. Aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın ki; sizler Milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine emanetsiniz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum”
Gaziantep’te uygulanan “Bir Dilek Bir Çocuk” projesi kapsamında daha önce de 3 bin yetim ve öksüz çocuğun dileği gerçekleştirilmişti.

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