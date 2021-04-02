Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) arasında sportif, eğitsel ve bilimsel alanlara yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Prof. Dr. Özaydın, "Spor alanında güçlü bir ekibimiz var. Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) arasında sportif, eğitsel ve bilimsel alanlara yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Prof. Dr. Özaydın, “Spor alanında güçlü bir ekibimiz var. Gaziantep’i olimpiyat merkezi yapmak istiyoruz” dedi.
İmzalanan protokolle birlikte sağlık alanı başta olmak üzere, Gaziantep FK sporcularının performans testi ve ölçümleri de Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak. İmzalanan protokolle beraber GAÜN’ün Spor Kulübü ve Gaziantep FK kardeş kulüp olmalarının yanı sıra taraflar bilimsel, kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinde de mutabakata vardı. İmzalanan protokolden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Prof. Arif Özaydın bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü başta olmak üzere Gaziantep’e spor alanında Gaziantep Üniversitesi olarak destek vereceklerini belirtti. Spor alanında güçlü bir ekibinin olduğunu söylen RektörProf. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep’i olimpiyat merkezi yapmak istediklerini vurguladı. Konuşmasında Gaziantep’in ihracat şehri olduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, “İthalat şehri değiliz. Spor alanında da ihracat yapmak istiyoruz. Bunları da sağlam spor alt yapılarıyla yapacağız. Her alanda ithalata karşı olan bir iktisatçıyım. Gaziantep’te futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve diğer spor dallarında oyuncular yetiştirip ihraç ederek RicardoSPinto gibi sporcular yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin ise imzalanan işbirliği protokolünün önemine değinerek, "Sporu bir bütün olarak görüyoruz. Spor sağlıktan tutun performans, psikolojiden mental yapıya kadar her şeyi ilgilendiren bir alan. Gaziantep Üniversitesi olarak sadece performans ve sağlık alanında değil aynı zamanda sporcularımızın zihinsel verimini artırmak amacıyla psikiyatrik ve psikolojik eğitim desteğini de vermeyi istiyoruz. Psikolojik destek mental performansı da artırır. Pandemiden döneminde özellikle profesyonel de olsa amatör de olsa spor camiasını bir eğlenceli bir ortam haline getirmek gerekiyor. Motivasyonu sağlamak için insanları bazen olumsuzluklardan uzaklaştırmak gerekiyor" şeklinde konuştu
"Bu protokol büyük bir atılım"
Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen imzalanan protokolün Gaziantep için büyük önem taşıdığını söyleyerek, şehrin spor anlamında bütünleşeceğinin altını çizdi. Müslüm Özmen,” Eğer bir üniversiteyle bütünleşmiş futbol kulübüne sahipseniz bu çok büyük bir güç ve avantajdır. Pandemiden dolayı bu tür projelerden uzak kaldık. Bu işin ilim ile bütünleşmesi gerektiğine, gençleri kazanmak için böyle merkezlerin olması gerektiği konusunda çalışmalarımız var. Hem üniversitenin geleceği açısından hem şehrin büyük hedefleri açısından hem de bizim açımızdan çok büyük bir atılım. Elimizden gelen her katkıyı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı. "Spor kenti Gaziantep sloganımız var” diyen Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen Gaziantep’in uzun aradan sonra spor alanında çok iyi bir dönem yaşadığını belirterek şunları söyledi:“Futbolda zirveye oynayan ve örnek gösterilen bir kulübe sahibiz. Basketbol Süper Ligi’nde yine çok iyi ve playoff mücadelesi veren basketbol takımımız var. ALGBayan Futbol Takımı ile voleybola ciddi yatırım yapan Merinos ve Adam Voleybol takımlarımız var. Birçok dalda Gaziantep takımları süper ligde mücadele ediyor. Uzun süre Gaziantep’e profesyonel sporcuların gelmesi konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Şehrimize dışarıda gelen çalışanlar için spor alanı çok önemli. RicardoSPinto, Portekiz’de milli takım oyunculuğu yapmış birçok önemli kulüpte teknik direktörlük yapmış bir hocamız ve şuan bu şehirde. Gerçekleştireceğimiz projeyle gerek Ricardo ‘ya gerekse bundan sonra geleceklere de güven verecek. Spor alanındaki başarılara imzaladığımız işbirliği ciddi bir katkı sağlayacak. Sporcunun sağlığını sağlama alamazsanız sportif başarıda bekleyemezsiniz.”
Gaziantep Futbol Kulübüde RicardoSaPinto’da böylesine imkanların olduğu bir üniversitenin sadece Gaziantep için değil bölgedeki tüm takımlar için de şans olduğunu vurgulayarak, imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini söyledi.
Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen ve Teknik DirektörRicardoSaPinto, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Doç. Dr. Hacı Murat Şahin’e isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not
YEREL HABERLER İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam ...
29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko Üniversitesi'nde kütüphane haftasını kutladı
YEREL HABERLER 29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko ...
Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
YEREL HABERLER Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup
YEREL HABERLER Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup
Şehitkamil'de 25 bininci öğrenci tabletle ödüllendirdi Şehitkamil’in kütüphane ailesi büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'de 25 bininci öğrenci tabletle ...
Rektör Dereli'den öğrencilere İstiklal Marşı teşekkürü
YEREL HABERLER Rektör Dereli'den öğrencilere İstiklal Marşı ...
Büyükelçi'den Rektör Prof. Dr. Özaydın'a övgü
YEREL HABERLER Büyükelçi'den Rektör Prof. Dr. Özaydın'a övgü
Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya çıktı Yılmaz Erkaşka'nın ev sahibine kızarak intihar etmek istediği, çocuğunu hatırlayınca da baygınlık geçirdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya ...
Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan ...
Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı Gencin cansız bedeni kapıyı kırarak eve giren yakınları tarafından bulundu
YEREL HABERLER Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı Gencin cansız ...
Girişimcilik online konferansının ilk oturumu gerçekleşti
YEREL HABERLER Girişimcilik online konferansının ilk oturumu ...
Öğrenciler, okulun kurucusunu kara kalem ile resmetti
YEREL HABERLER Öğrenciler, okulun kurucusunu kara kalem ile resmetti
Rektör Dereli gençlerle birlikte açık havada kitap okudu
YEREL HABERLER Rektör Dereli gençlerle birlikte açık havada kitap ...
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor
YEREL HABERLER Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle ...
Kargoyla uyuşturucuya gözaltı
YEREL HABERLER Kargoyla uyuşturucuya gözaltı
Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ders gibi uzlaşma şartı Kediye eziyet eden vatandaşı kedi maması bağışı karşılığında affetti
YEREL HABERLER Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ...
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çivili sopayla kediyi döveni mama bağışı şartıyla affetti
YEREL HABERLER Çivili sopayla kediyi döveni mama bağışı şartıyla ...
Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Araban Kaymakamından yardım kampanyası
YEREL HABERLER Araban Kaymakamından yardım kampanyası
Gaziantep’in mart ayı ihracatı yüzde 43,8 arttı
YEREL HABERLER Gaziantep’in mart ayı ihracatı yüzde 43,8 arttı