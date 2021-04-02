Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’21 için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dynamic Öğrenci Topluluğu, TEKNOFEST yarışmaları motivasyonu ve destekleri için yarışmaya özel olarak yaptırdıkları formayı Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli’ye hediye etti.

TEKNOFEST’e projeleri ile katılmak için seferber olan öğrencilerle sık sık bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEKNOFEST 2021 yarışmalarına en çok ön başvuruyu yapan Dynamic Öğrenci Topluluğunu makamında ağırladı. Öğrencileri, rekor sayıda başvuru yapmalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Dereli, HKÜ olarak TEKNOFEST’e, yerli ve milli teknoloji hamlesine daha fazla katkı sunmak amacıyla hummalı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. TEKNOFEST için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden HKÜ Dynamic Öğrenci Topluluğu Başkanı ve ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf Öğrencisi Tuna Girişken: “TEKNOFEST kapsamında topluluk bünyemizde toplanmış ve çeşitli kategorilerde yarışmaya hazırlanan takımlarımıza sponsorlarımız aracılığı ile özel bir forma yaptırdık. Yaklaşık 90 adet üretilen bu formayı atölye ve proje çalışmalarını devam ettiren takımlarımızın takım personeline, takım kaptanlarına ve akademik danışmanlarına özel olarak ürettik. Bizlere bu süreçlerde daima destek olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Türkay Dereli’yi için yaptırmış olduğumuz özel formayı da kendisine takdim ederek, teşekkürlerimizi sunduk” dedi.

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