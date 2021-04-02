İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi açıdan kent için ayrı bir öneme sahip olan İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, bölge esnafı ve vatandaştan tam not aldı.

Gaziantep’in metropol kimliğine güç kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince İnönü Caddesi’nde yapımı noktalanan asfalt, altyapı ve hali hazırda yapımı süren bina cephe yenileme çalışmalarına ilişkin vatandaşın ve iş yeri sahiplerinin görüşleri alındı. İnönü Caddesi’ndeki esnaflar, öncesinde yağışların dükkanlarda su baskınlarına yol açtığını çalışmaların ardından ise böyle bir problemin artık yaşanmadığını söyledi. Ayrıca bina cephe yenilemesi, asfalt çalışması konusunda da caddenin estetik bir görünüme kavuştuğunu aktaran bölge sakinleri, hizmet kalitesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yürütülen çalışmalar

Kentin en yoğun caddeleri arasında bulunması nedeniyle uzun soluklu altyapı mesailerinden uzak duran büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları süresinde ilk etapta bölgede içme suyu hattı için kullanılan su borularını yenilemiş, sonrasında da cadde üzerindeki taş kanalları söküp beton borular yerleştirerek kanalizasyon sıkıntılarını gidermişti. Ayrıca caddeye bin 500 metre kanal ve yağmur suyu hattı, 700 metre fiber hat, 3 bin 900 metre temiz su hattı, 300 adet doğalgaz kutusu, 2 bin 100 metre aydınlatma hattı, 110 adet aydınlatma direği ve 5 adet TEDAŞ panosu kazandırılırken bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yol yenilenerek 4 bin 330 ton sıcak asfalt serimi yapılmıştı. Asfalt çalışması kapsamında ise cadde için bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yol yenilenerek 4 bin 330 ton sıcak asfalt serimi yapılmış, 6 bin metrekare de kaldırım inşası hizmete açılarak Gazi şehirlilerin kullanımı için hazır hale getirilmişti. Öte yandan büyükşehir, kentin merkezinde bulunan İnönü Caddesi’ne bütüncül bir kimlik kazandırmak amacıyla 49 Bina ve 120 dükkan cephesindeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda caddesinin bulunduğu bölgede zaman içinde oluşan kirlenmeler, düzensiz yerleştirilen klima üniteleri, kablolar, uydu antenleri ve reklam afişlerini kaldırarak bölgedeki yapılara modern bir görünüm kazandırmak için yeniden boyanıyor. Zemin katların görsel bütünlük sağlaması adına dükkan tabelalarının yüksekliği standart ölçülerde tutuluyor. Tabela sistemleri de kompozit malzeme ile yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

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