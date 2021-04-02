İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not

İHA

İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi açıdan kent için ayrı bir öneme sahip olan İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, bölge esnafı ve vatandaştan tam not aldı.
Gaziantep’in metropol kimliğine güç kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince İnönü Caddesi’nde yapımı noktalanan asfalt, altyapı ve hali hazırda yapımı süren bina cephe yenileme çalışmalarına ilişkin vatandaşın ve iş yeri sahiplerinin görüşleri alındı. İnönü Caddesi’ndeki esnaflar, öncesinde yağışların dükkanlarda su baskınlarına yol açtığını çalışmaların ardından ise böyle bir problemin artık yaşanmadığını söyledi. Ayrıca bina cephe yenilemesi, asfalt çalışması konusunda da caddenin estetik bir görünüme kavuştuğunu aktaran bölge sakinleri, hizmet kalitesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Yürütülen çalışmalar
Kentin en yoğun caddeleri arasında bulunması nedeniyle uzun soluklu altyapı mesailerinden uzak duran büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları süresinde ilk etapta bölgede içme suyu hattı için kullanılan su borularını yenilemiş, sonrasında da cadde üzerindeki taş kanalları söküp beton borular yerleştirerek kanalizasyon sıkıntılarını gidermişti. Ayrıca caddeye bin 500 metre kanal ve yağmur suyu hattı, 700 metre fiber hat, 3 bin 900 metre temiz su hattı, 300 adet doğalgaz kutusu, 2 bin 100 metre aydınlatma hattı, 110 adet aydınlatma direği ve 5 adet TEDAŞ panosu kazandırılırken bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yol yenilenerek 4 bin 330 ton sıcak asfalt serimi yapılmıştı. Asfalt çalışması kapsamında ise cadde için bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yol yenilenerek 4 bin 330 ton sıcak asfalt serimi yapılmış, 6 bin metrekare de kaldırım inşası hizmete açılarak Gazi şehirlilerin kullanımı için hazır hale getirilmişti. Öte yandan büyükşehir, kentin merkezinde bulunan İnönü Caddesi’ne bütüncül bir kimlik kazandırmak amacıyla 49 Bina ve 120 dükkan cephesindeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda caddesinin bulunduğu bölgede zaman içinde oluşan kirlenmeler, düzensiz yerleştirilen klima üniteleri, kablolar, uydu antenleri ve reklam afişlerini kaldırarak bölgedeki yapılara modern bir görünüm kazandırmak için yeniden boyanıyor. Zemin katların görsel bütünlük sağlaması adına dükkan tabelalarının yüksekliği standart ölçülerde tutuluyor. Tabela sistemleri de kompozit malzeme ile yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko Üniversitesi'nde kütüphane haftasını kutladı
YEREL HABERLER 29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko ...
Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
YEREL HABERLER Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"
YEREL HABERLER Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi ...
Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup
YEREL HABERLER Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup
Şehitkamil'de 25 bininci öğrenci tabletle ödüllendirdi Şehitkamil’in kütüphane ailesi büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'de 25 bininci öğrenci tabletle ...
Rektör Dereli'den öğrencilere İstiklal Marşı teşekkürü
YEREL HABERLER Rektör Dereli'den öğrencilere İstiklal Marşı ...
Büyükelçi'den Rektör Prof. Dr. Özaydın'a övgü
YEREL HABERLER Büyükelçi'den Rektör Prof. Dr. Özaydın'a övgü
Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya çıktı Yılmaz Erkaşka'nın ev sahibine kızarak intihar etmek istediği, çocuğunu hatırlayınca da baygınlık geçirdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya ...
Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Vücuduna sararak çalıştığı fabrikadan kablo çalan ...
Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı Gencin cansız bedeni kapıyı kırarak eve giren yakınları tarafından bulundu
YEREL HABERLER Sobayı yakarak uyudu bir daha uyanamadı Gencin cansız ...
Girişimcilik online konferansının ilk oturumu gerçekleşti
YEREL HABERLER Girişimcilik online konferansının ilk oturumu ...
Öğrenciler, okulun kurucusunu kara kalem ile resmetti
YEREL HABERLER Öğrenciler, okulun kurucusunu kara kalem ile resmetti
Rektör Dereli gençlerle birlikte açık havada kitap okudu
YEREL HABERLER Rektör Dereli gençlerle birlikte açık havada kitap ...
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor
YEREL HABERLER Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle ...
Kargoyla uyuşturucuya gözaltı
YEREL HABERLER Kargoyla uyuşturucuya gözaltı
Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ders gibi uzlaşma şartı Kediye eziyet eden vatandaşı kedi maması bağışı karşılığında affetti
YEREL HABERLER Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ...
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çivili sopayla kediyi döveni mama bağışı şartıyla affetti
YEREL HABERLER Çivili sopayla kediyi döveni mama bağışı şartıyla ...
Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kargo paketinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Araban Kaymakamından yardım kampanyası
YEREL HABERLER Araban Kaymakamından yardım kampanyası
Gaziantep’in mart ayı ihracatı yüzde 43,8 arttı
YEREL HABERLER Gaziantep’in mart ayı ihracatı yüzde 43,8 arttı