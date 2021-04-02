Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı



Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP´te, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası 8 farklı branşta 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonaya koşu branşında katılan 8 yaşındaki Yağmur Elverişli, yarışta silahla yapılan başlama atışından korktuğu için gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, antrenörler ve sporcuların katılımlarıyla Seyrantepe Atletizm sahasında başladı. 2 gün sürecek olan şampiyonaya 55 şehirden 270 sporcu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte kısa ve uzun mesafeli koşu, uzun atlama, gülle atma, çekiç atma, cirit atma ve disk atma kategorilerinde düzenlenen yarışlarda kıyasıya mücadele edildi. Şampiyonada ilk 3'e giren sporculara madalyaları verilirken Milli takımada seçilme hakkı kazanacak.

'YARIŞI AĞLAYARAK KAZANDI'

Şampiyonaya Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelerek, koşu branşında yarışan görme engelli 8 yaşındaki Yağmur Elverişli ise koşuya başlamadan önce silah sesinden korktuğu için gözyaşlarına boğuldu. Öğretmeni Halil İbrahim Özyıldız'ın konuşarak rahatlatmaya çalıştığı öğrencisi,ilk yarışını ağlamasına rağmen kazandı. İlk koşusunu kazanan Yağmur Elverişli, "Silah sesinden korktuğum için ağladım. Ama yarışı kazandım, mutluyum" dedi.

'BAŞARILI SPORCULARIMIZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK'

Başarılı sporcuların uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Gaziantep ilinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Şampiyonası´nı, 270'e aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva sonucunda Avrupa Şampiyonası´na katılacak olan sporcular belirlenecek. 2020 yılı bütün faaliyetlerin durdurulduğu yıl oldu. Görme engelliler sporunu bütün spor dallarında olduğu gibi ulusal ve uluslararası turnuvanın olmadığı bir yıl yaşadık. Şu an gerçekleştirdiğimiz turnuva 2021 yılının ilk ulusal turnuvasıdır. Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun yaptığı ulusal turnuvaya ciddi anlamda katılım var. Şu an gerçekleştirdiğimiz turnuva koronavirüs önlemleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak 8 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlarda Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Burada başarılı olan sporcularımızın uluslararası alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlıyoruz. Şu anda burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye Şampiyonası´nda derece alan sporcularımıza madalya veriyoruz ve performansı yüksek olan sporcuları seçerek uluslararası alandaki turnuvalara katılımını sağlıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM'

Türkiye´yi Japonya´daki Olimpiyat Oyunları´nda temsil edecek olan milli atlet Hakan Cira, Gaziantep'te de güzel dereceler elde etmek için geldiğini söyledi. Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Cira şunları söyledi:

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu´nun atletizm branşında 100 metre ve 400 metre koşularında mücadele ediyorum. 400 metre koşusunda olimpiyat barajını geçtim. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğim. Gaziantep'te ilk defa Atletizm Türkiye Şampiyonası gerçekleşiyor. Bugün burada 100 metre ve 200 metre branşlarında yarışacağım ve güzel dereceler elde edeceğim. 100 metre, 200 metre ve 400 metre Türkiye rekorları bana ait ve burada da Türkiye rekorunu kırmaya çalışacağım. Uluslararası arenada Ay yıldızlı bayrağımızı göğsümüzde taşımak gerçekten çok güzel bir duygu ve benim için gurur ve onur verici bir durum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Dereceye giren sporcular ise 3 Nisan'da ödüllendirilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışmaya katılan sporcular

Yarışmayı takip eden seyirciler

Federasyon başkanı ile röp

- Hakan Cira ile röp

Yağmur Elverişli İle röp

Sporcuların ısınması

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-04-02 16:56:36



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