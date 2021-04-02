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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 10 yaralı

DHA

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 10 yaralı


Ahmet KILIÇKadir ÇELİK/GAZİANTEP(DHA), GAZİANTEP'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde NurdağıGaziantep karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 MA 5870 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Ahmet Esat ve Mustafa Tayba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇKadir ÇELİK
2021-04-02 23:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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