Gaziantep'te makaron operasyonu:1 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri bir iy yeri ve depoya daptığı operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 489 bin 600 adet makaron ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonuçunda Şahinbey İlçesinde bulunan bir iy yeri ve dopaya baskın düzenledi. Ekipler operasyonda 489 bin 600 adet boş makaron ele geçirirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

İmha edilmek üzere makaronlara el koyan polis, şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemler başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.