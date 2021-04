"Ölmek istemiyorum" diyerek ilik nakli için yardım istedi 10 yaşındaki Hatice, ilik nakli olmazsa ölecek Çocukları ölüm döşeğindeki bir ailenin çaresizliği

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Gaziantep'te tedavi gören ve yaklaşık 7 yıldır ilik nakli bekleyen 10 yaşındaki Hatice Karakuş, "ölmek istemiyorum, okula gitmek, oyun oynamak istiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Küçük kızın anne ve babası ise, daha önce de kas erimesi nedeniyle bir çocuklarını kaybettiklerini belirterek yeni bir acı yaşamak istemediklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan HamideMüftah Karakuş çifti, yıllardır ilik nakli bekleyen ve günden güne eriyen kızları Hatice Karakuş'un gözleri önünde eriyip gitmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Şuan 10 yaşında olan ve 3 yaşındayken amansız hastalığın pençesine yakalanan küçük Hatice, aradan geçen 7 yıla rağmen ilik nakli yapılamaması nedeniyle hala sağlığına kavuşamadı.



"İyileşmek istiyorum, hastaneye gelmek istemiyorum"

Yıllardır zamanının büyük bir kısmını hastanede geçiren küçük Hatice, "Ölmek istemiyorum, ilik nakli olup iyileşmek, okula gitmek, oyun oynamak istiyorum. Artık hastaneye gelmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunurken, anne Hamide ile baba Müftah Karakuş ise daha önce de bir çocuklarını kas erimesi nedeniyle kaybettiklerini ve yeni bir acı yaşamak istemediklerini belirterek seslerini duyurmaya çalıştı.



"Yedi yıldır ilik nakli bekliyoruz"

Kızının 7 yıldır ilik beklediğini söyleyen baba Müftah Karakuş, "Kızım çok hasta, ilik nakli olması gerekiyor. Yıllardır sürekli hastanelere gelip gidiyoruz. Her 15 günde bir takibinin yapılması gerekiyor. Yaklaşık 7 yıldır sürekli hastanelerdeyiz. Yıllardır kızımın ilik nakli olması içini bekliyoruz ama bulamadık. Son 78 aydır da nakil için Antalya Akdeniz Üniversitesi ilik bankasına başvurduk. Kaç zamandır bekliyoruz ama bulamadık. Doktorlar kızımın bir kriz geçirmesi halinde öleceğini söylüyor. Böyle giderse kızımın yaşama şansı yok. Lütfen birileri bize yardımcı olsun. Herkes elinden geleni yapıyor. Kızımız ölmesin diye bekliyoruz. İlik nakli için öncelik verilirse, kızımın hayata dönmesini istiyoruz, ölmesini değil yaşamasını istiyoruz" dedi.



"Kızımın durumu kötüye gidiyor, sadece ilik nakli istiyoruz"

Kızının son durumu hakkında da bilgi veren ve yetkililer ile vatandaşlara seslenen baba Müftah Karakuş, "Kızım şuan sadece sıvı tedavi ve kan veriyorlar. Vücudu hiçbir şekilde kan tutmuyor. Verdikleri kan olduğu gibi idrar yoluyla gidiyor. Dalağı da beş santim büyüme yapmış. Bu da organlarda sıkıştırma yapıyor ve hiçbir şey yiyip içemiyor. Tüm yetkililere ve hayırsever vatandaşlara sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Bizim maddi ve manevi bir beklentimiz yok, sadece kızımız için ilik bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kızımın durumu çok kritik"

Kızının iyileşmesi için her yere başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını söyleyen anne Hamide Karakuş, "Kızımın durumu çok kritik. Doktorlar ilik bulmamız gerektiğini söylüyor. Başvurmamız gereken, ulaşabildiğimiz her yere başvurduk. Kızımın iyileşmesi için ilik naklinden başka çaresi yok. Uygun ilik bulamadık bir türlü, benim ve eşimin de değerleri nakil için uymadı. Küçük kardeşi var o da engelli olduğu için onun ki de uymadı. Lütfen bize yardım etsinler, uygun ilik bulunmasını istiyoruz. Biz sadece ilik istiyoruz, başka hiçbir maddi talebimiz yok. Herkes kendisini benim yerime koysun. Ben şuan çaresiz bir şekilde çocuğumun ölümünü bekliyorum. Doktorlar bir kriz daha geçirmesi halinde kurtulma şansının olmadığını söylüyor. Kızım gözlerimin önünde eriyor. Tek çaremiz ilik nakli.



"Kızım iyileşmek istiyor, kızım iyileşsin istiyorum"

Kızının gözleri önünde günden güne eridiğini ve bunun bir anne için çok zor, çok acı olduğunu söyleyen anne Hamide Karakuş, "Kızım çok kötü durumda. Psikolojik olarak çok kötü. İyileşmek istiyor. Yemek yiyemiyor, hiçbir şey içemiyor. Dalağı büyüme yaptığı zaman boğulacak gibi oluyor, 'boğulacağım anne' diyor. Bir aydır doğru düzgün yemek yemedi. Kanı sürekli eksiliyor. Son 2 haftalık süreçte 6 ünite kan verdiler. Yapacak bir şeyimiz dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Öyle çaresiz kaldık ki elimizden bir şey gelmiyor. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın, evladıyla imtihan etmesin. Lütfen birileri bize yardım etsin, sesimizi duysun. İnşallah kızımın yaşaması için gereken ilik bulunur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.