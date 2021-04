GAGİAD'tan model fabrikaya ziyaret

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bir araya geldiği ziyarette, Model Fabrika'da iş birliği ve Gaziantep sanayisinde dönüşüm süreçlerinde birlikte atılacak adımlar değerlendirildi.

Program kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep ve Türkiye için bir aile gibi hareket ettiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Her zaman şehrimizi ve dolayısıyla ülkemizi ön planda tutarak tüm kurumlarımızla el birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. GAGİAD olarak sizler de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyelerinizle çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum GAGİAD ailesi ile bu süreçte Model Fabrika’mızda sanayimizi geleceğe taşıyacak yenilikçi adımları birlikte atacağız. Sanayimizdeki zihinsel ve teknolojik dönüşümü genç yöneticilerimizin çağa uygun yaklaşımları, bakış açıları ve ortak iş modelleri ile başarabileceğimize inanıyorum. İlk etapta verimlilik olmak üzere dijitalleşmeye odaklandık ve bu yönde firmalarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası Gaziantep’in model fabrikası ve burada birlikte yapacağımız çok iş var. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Gaziantep model fabrika ile üretimdeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacak"

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de Gaziantep’in her konuda olduğu gibi Model Fabrika ile sanayide değişim ve dönüşümün öncüsü olacağını belirterek, “Ülkemiz genelindeki 7 model fabrikadan bir tanesinin şehrimizde kurulmuş olması gurur verici ve çok önemlidir. Buraya tüm kurumlarımızın sahip çıkması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Gaziantep değişim ve dönüşümün öncüsü olacak. Bu kapsamda hep birlikte elele vererek dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Bizler GAGİAD olarak bu projeyi çok önemli buluyoruz ve bu konuda bazı hazırlıklar yapıyoruz. Unutmayalım ki bu şehir bizim, bu ülke bizim. Sürdürülebilir Gaziantep hedefi için model fabrikamız teknolojik gelişmemizde mihenk taşlarından biri olacaktır. Bu merkez sayesinde KOBİ’lerin üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji verimliliği konularında önemli aşamalar kat edeceğine yürekten inanıyor, merkezin kurulmasında emeği olan herkese ve bugün burada bizleri ağırlayan Sayın Başkanımız Adnan Ünverdi ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

