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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi

İHA

Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akciğerlerinde sorun yaşayan ve nefes almakta zorluk çeken kediye sahip çıkarak tedavisini tamamladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattına hayvansever vatandaşlardan gelen ihbarda sokakta bulunan kedinin yaralı olduğu ve nefes almakta zorluk çektiğinin bildirilmesi üzere harekete geçen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı kediyi barınağa getirerek ilk müdahaleyi yaptı. Barınakta bulunan veteriner hekimler röntgen çekimi yapıp gerekli tahlilleri gerçekleştirdikten sonra sol akciğerinde kollabenin ve diyaframda yırtık tespit edilmesi ardından Gaziantep’te müdahalenin yapılmasının sakıncalı olduğu görüldü. Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi arasında imzaladığı protokol kapsamında yaralı kedi, ameliyatının yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne transfer edildi. Ameliyatının başarılı geçmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kedinin gerekli tedavileri sürüyor.
2020'de 6 bin sokak hayvanının tedavisi yapıldı
Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 6 bin sahipsiz sokak hayvanın bakımını üstlenerek 2 bin hayvanı sahiplendirdi, 4 binini de tedavileri ve bakımlarının ardından alındıkları alanlara bıraktı. Öte yandan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile durumu ağır olan hasta ve yaralı sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yapılması için işbirliğine gidilmişti.
"Yaralı hayvanlar için alo 153'ü arayabilirler"
Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, ALO 153 İhbar Hattı’na gelen ihbardan sonra hızlı bir şekilde ekip yönlendirildiğini belirterek, "Barınaktaki veteriner hekim arkadaşlar, röntgenini çekip, kanını alıp, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra sonuçlarına bakarak bu hayvanda, sol akciğerinde kollabe olduğunu ve aynı zamanda da diyaframında yırtık olduğunu tespit ettiler ve bu operasyonu Gaziantep’te yapılmasının sakıncalı olduğunu bunun için mutlaka bir üniversite ortamında yapılması gerektiğini bildirdiler. Bizde zaman kaybetmeden protokol gereği, hastayı Hatay’a gönderdik. Burada Prof Dr. Muhammed Enes Altuğ’un başkanlığında ameliyatını yaptılar. Operasyon başarılı geçti. Operasyon sonunda tekrar bize hayvanı gönderdiler. Postoperatif bakımlarını biz şu anda burada kendi barınağımızda bütün olarak yapıyoruz zaten. Hayvanın her gün iğneleri yapılıyor. Serumları bağlanıyor. Günden güne daha iyiye gidiyor. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra da bunu da ya sahiplendireceğiz ya da kendini besleme noktalarımızdan bir tanesine bırakacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına sokakta buldukları yaralı hayvanlar için arayabilirler. Bizim ekiplerimizde gidip alıp geldikten sonra kendi uzman veteriner hekimlerimiz ve teknikerlerimiz tarafından burada zaten gerekli operasyonlar ve tedaviler yapılıyor. Eğer bu hastane ortamında ve bizim yapamayacağımız bir operasyon varsa özellikle omurilik kırıkları, çok parçalı kırıklar, diyafram yırtıkları, mide, bağırsak operasyonları gibi uzmanlık gerektiren çok büyük operasyonları da biz protokol gereği ya Gaziantep Veteriner Hekimler Odası ile beraber yapıyoruz. Yoksa da uzmanlık gerektiren operasyonları da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne naklediyoruz. Orada operasyonları da yapıldıktan sonra postoperatif bakımına da tekrar kendi barınağımızda yapıyoruz” diye konuştu.

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