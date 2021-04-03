Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İHA

Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu iki kişinin cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında NurdağıGaziantep karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç ile 31 MA 5870 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta bulunan 4'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi.

10 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen feci kazada yaralanan Emine T., Berat T., Müslüm T., Mehmet Ali T., Dicle, T., Mustafa T., Aynur T., Muhammed S., Muhammed Ş. ile Mustafa Taybe ve Ahmed Esat'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi, İslahiye Devlet Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi, Ersin Arslan Devlet Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan beş çocuk babası yabancı uyruklu Mustafa Taybe (27) ile altı çocuk babası Ahmed Esat (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeler ailelerine teslim edildi
Hayatını kaybeden Mustafa Taybe ile Ahmet Esat'ın cansız bedenleri, hastanede yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda öğle saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Suriye'nin İdlip kenti yakınlarından defnedileceği öğrenildi.

2 yaralının durumu kritik
Öte yandan, feci kaza sonucu yaralanan 10 kişiden 2'sinin daha durumun çok kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakkal, evinin önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Bakkal, evinin önünde öldürüldü
Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi
YEREL HABERLER Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ...
GAGİAD'tan model fabrikaya ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD'tan model fabrikaya ziyaret
800 liralık alacağını istedi, kuruşuna dizildi Kavga ve cinayet anları cep telefonu ile kaydedildi
YEREL HABERLER 800 liralık alacağını istedi, kuruşuna dizildi Kavga ...
(Özel) Hayallerinde yaşattıkları ülkelerini çizecekler
YEREL HABERLER (Özel) Hayallerinde yaşattıkları ülkelerini ...
"Ölmek istemiyorum" diyerek ilik nakli için yardım istedi 10 yaşındaki Hatice, ilik nakli olmazsa ölecek Çocukları ölüm döşeğindeki bir ailenin çaresizliği
YEREL HABERLER "Ölmek istemiyorum" diyerek ilik nakli için yardım ...
Gaziantep'te makaron operasyonu:1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te makaron operasyonu:1 gözaltı
Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu ...
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; ...
Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 2'si ağır 10 ...
Pes dedirten hırsızlık Evinin dış kapısı bile çalındı ‘1 Nisan’ şakası sandı Hırsızlığın böylesi ne görüldü ne duyuldu Hasta çocuğun oksijen cihazından, evin dış kapısına kadar her şeyi çaldılar
YEREL HABERLER Pes dedirten hırsızlık Evinin dış kapısı bile çalındı ...
CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi Gaziantep'te CHP İl Başkanlığına Mehmet Neşet Uçar getirildi
YEREL HABERLER CHP'de 143 gün sonra yeni başkan ...
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
YEREL HABERLER Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası ...
GAÜN’de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER GAÜN’de temizlik personellerine hijyen eğitimi ...
Mutlu eden kampanyaya "Doğru" desteği
YEREL HABERLER Mutlu eden kampanyaya "Doğru" desteği
HKÜ’de "Yapay zeka kütüphanesi" konuşuldu
YEREL HABERLER HKÜ’de "Yapay zeka kütüphanesi" konuşuldu
Başkan Tahmazoğlu, Otizmli çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, Otizmli çocukları ziyaret etti
Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak
İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam not
YEREL HABERLER İnönü caddesindeki altyapı-üstyapı çalışmalarına tam ...
29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko Üniversitesi'nde kütüphane haftasını kutladı
YEREL HABERLER 29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası Sanko ...
Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
YEREL HABERLER Rektör Dereli'ye öğrencilerden Teknofest'e özel forma
Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi yapacağız"
YEREL HABERLER Rektör Özaydın: "Gaziantep'i olimpiyat merkezi ...
Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup
YEREL HABERLER Vali Gül'den yetim ve öksüz çocuklara mektup