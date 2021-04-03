

Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te, 8 branşta 270 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ödül töreninin yapılmadığı turnuvada, dereceye giren sporculara madalyaları tesiste tek tek verildi, ardından sahada kurulan platformlarda hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası; Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, antrenörler ve sporcuların katılımlarıyla Seyrantepe Atletizm Sahası'nda yapıldı. Önceki gün başlayan şampiyonada 55 şehirden 270 sporcu kısa ve uzun mesafe koşuları, uzun atlama, gülle atma, çekiç atma, cirit atma ve disk atma branşlarında yarıştı. Bugün yapılan yarışlarla sona eren şampiyonada başarılı olan sporcular milli takım aday kadrosuna seçilme hakkı kazandı.

'PANDEMİ NEDENİYLE ÖDÜL TÖRENİ YAPAMADIK'

Başarılı sporcuların uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydeden Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını dile getirdi. Başkan Sayyıdan, şunları dedi:

"Bu müsabakada 270 sporcumuz var. Tabii bunların arasında 10 yaşından 60 yaşına kadar olan sporcularımız var. Burada Türkiye Şampiyonası yaparak başarılı olan, performansı yüksek olan sporcularımızı uluslararası alanda müsabakalarda değerlendirmek istiyoruz. Kazanan sporcularımızın bugün madalyalarını veriyoruz. Pandemi nedeniyle tören yapamadık. Madalyalarını verip evlerine gönderiyoruz diyebiliriz. Bugün müsabakalarımız sona eriyor. Teknik heyetimiz sonuçları değerlendirerek, performansı yüksek olan sporcularımızı milli takım aday kadrosuna alarak, onları izleyecekler.''

Sporcular da bugün 100, 400 ve 1500 metre koşularında kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek, hedeflerinin uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı göğüslerinde taşımak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Dereceye giren sporculara madalya verilmesi

Hasan Sayyıdan ile röp.

Sporcular ile röp.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-04-03 13:13:25



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