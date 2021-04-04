Kırmızıya dönen Gaziantep'te denetimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızıya dönen Gaziantep'te denetimler sürüyor

İHA

Kırmızıya dönen Gaziantep'te denetimler sürüyor

Gaziantep’te, yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.
Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer alan Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde asayiş ve trafik yönünden denetim gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil trafik parkı’nda sona gelindi Şehitkamil trafik park, önümüzdeki günlerde faaliyete girecek Fadıloğlu, son durumu yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şehitkamil trafik parkı’nda sona gelindi Şehitkamil ...
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada
YEREL HABERLER 16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada
Bollywood’un tercihi Gaziantep Gaziantep'te Bollywood rüzgarı
YEREL HABERLER Bollywood’un tercihi Gaziantep Gaziantep'te Bollywood ...
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti Çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor 30 farklı unla onlarca defa denedi 3'üncü yılın sonunda glütensiz künefe üretti
YEREL HABERLER Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe ...
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
YEREL HABERLER Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri ...
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona ...
Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ...
Bakkal, evinin önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Bakkal, evinin önünde öldürüldü
Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi
YEREL HABERLER Nefes alamayan kedinin tedavisini büyükşehir üstlendi
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ...
GAGİAD'tan model fabrikaya ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD'tan model fabrikaya ziyaret
800 liralık alacağını istedi, kuruşuna dizildi Kavga ve cinayet anları cep telefonu ile kaydedildi
YEREL HABERLER 800 liralık alacağını istedi, kuruşuna dizildi Kavga ...
(Özel) Hayallerinde yaşattıkları ülkelerini çizecekler
YEREL HABERLER (Özel) Hayallerinde yaşattıkları ülkelerini ...
"Ölmek istemiyorum" diyerek ilik nakli için yardım istedi 10 yaşındaki Hatice, ilik nakli olmazsa ölecek Çocukları ölüm döşeğindeki bir ailenin çaresizliği
YEREL HABERLER "Ölmek istemiyorum" diyerek ilik nakli için yardım ...
Gaziantep'te makaron operasyonu:1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te makaron operasyonu:1 gözaltı
Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu ...
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; ...
Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 2'si ağır 10 ...
Pes dedirten hırsızlık Evinin dış kapısı bile çalındı ‘1 Nisan’ şakası sandı Hırsızlığın böylesi ne görüldü ne duyuldu Hasta çocuğun oksijen cihazından, evin dış kapısına kadar her şeyi çaldılar
YEREL HABERLER Pes dedirten hırsızlık Evinin dış kapısı bile çalındı ...
CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi Gaziantep'te CHP İl Başkanlığına Mehmet Neşet Uçar getirildi
YEREL HABERLER CHP'de 143 gün sonra yeni başkan ...
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
YEREL HABERLER Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası ...
GAÜN’de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER GAÜN’de temizlik personellerine hijyen eğitimi ...
Mutlu eden kampanyaya "Doğru" desteği
YEREL HABERLER Mutlu eden kampanyaya "Doğru" desteği