Şehitkamil trafik parkı’nda sona gelindi Şehitkamil trafik park, önümüzdeki günlerde faaliyete girecek Fadıloğlu, son durumu yerinde inceledi

Çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alarak bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için yapımına başlanılan Şehitkamil Trafik Parkı’nın çalışmalarında sona gelindi. Toplam 19 bin 95 metrekare büyüklüğündeki Şehitkamil Trafik Parkı, çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimine önemli katkı sağlayacak.

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde kısa süre önce yapımına başlanan Şehitkamil Trafik Parkı, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Toplam 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip olan Şehitkamil Trafik Parkı içerisinde; 24’er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir oluşturuldu. Park içerisinde ayrıca, bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu da olacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tamamen eğitime dayalı olarak kullanılacak bir park

Yapılan parkın projelendirilmesi ve imalatının kendi ekipleri tarafından yapıldığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belkıs Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz Şehitkamil Trafik Parkı’nın çalışmalarının son noktasına gelindi. Tamamen eğitime dayalı olarak kullanılacak bir park oluşturduk. Normal şartlarda umuma açık olarak kullanılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde belirli sınıflardaki çocuklarımız buraya gelecekler. Öğrencilerimiz, gerekirse yarım gün gerekirse de tam gün olmak üzere burada eğitimlerini tamamlayıp ondan sonra okullarına dönecekler. İnşallah yaptığımız protokol çerçevesinde bunu tamamen müfredata dahil ettirmek istiyoruz. Çocuklarımıza burada hem yaya olarak hem bisikletli olarak hem de araç kullanırken nasıl davranması gerektiği noktasında eğitim verilecek. Zaten şu andan sonra yapmış olduğumuz tüm parklarda da tematik ağırlıklı parklar yapmaya gayret gösteriyoruz ki eğitime destek verilebilsin. İçerisinde bulunduğumuz park da hem projelendirilmesi hem de imalatları kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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