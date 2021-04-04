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İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den, GTB'ye ziyaret GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Sağlık çalışanlarımız ilk günden itibaren salgınla mücadelede hep ön saflarda yer aldı. gösterdikleri özveri ve fedakarlıklardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum." GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: " Şehrimizi salgın risk haritasında mavi kategoriye taşımak için toplumun tüm fertlerine önemli görevler düşüyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz" İL Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki: Salgınla mücadelede en ufak ihmal ve rehavat olumsuz etkilerini anında tabloya yansıtıyor"

İHA

İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den, GTB'ye ziyaret GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Sağlık çalışanlarımız ilk günden itibaren salgınla mücadelede hep ön saflarda yer aldı. gösterdikleri özveri ve fedakarlıklardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum." GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: " Şehrimizi salgın risk haritasında mavi kategoriye taşımak için toplumun tüm fertlerine önemli görevler düşüyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz" İL Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki: Salgınla mücadelede en ufak ihmal ve rehavat olumsuz etkilerini anında tabloya yansıtıyor"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret etti.
GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki, kentte alınan COVİD19 tedbirleri, bulaş riskini artıran faktörler ve filyasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
İl Sağlık Müdürü Tiryaki ve yöneticilerini GTB'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, küresel bir salgın haline dönüşen COVİD19'un Türkiye'de ilk etkilerinin görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanlarının canla başla bu mücadelenin hep ön saflarında yer aldıklarını ifade etti.
Tiryakioğlu, "Halen etkileri devam eden salgın sürecinde halk sağlığı için gerektiğinde kendi canlarını düşünmeden ortaya koyan sağlık ordumuzun kahraman neferlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz sağlık personellerimizin bu insan üstü gayret ve çabalarına toplum olarak en içten teşekkürü ancak tüm kurallara uyarak edebiliriz. COVİD19, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesi ve mücadeleyi topyekûn sürdürmesiyle kazanılabilecek bir mücadele, bu nedenle tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaya davet ediyorum" dedi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, konuşmasına sağlık çalışanları ve yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başladı.
Salgın sürecinin, sağlığın ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akıncı, " COVİD19 insanlığın tekrar hayatla yüzleşmesini, sağlımızın ve özgürlüklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz diğer önemli bir şey ise salgının tüm fertlerin ortak katılımı ve ortak çabasıyla yeryüzünden silinecek bir vaka olduğu gerçeği. Şehrimiz COVİD19 renk haritasında maalesef şu an kırmızı renkte, bu tabloyu umudun rengi maviye dönüştürmek elimizde. Toplumsal sorumluluklarımızı tam manasında yerine getirdiğimiz taktirde inanıyorum ki gerek ülkemiz gerekse de şehrimiz bu sıkıntılı süreci en kısa sürede aşacaktır" şeklinde konuştu.
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki de ziyarette, kentte alınan COVİD19 tedbirleri, salgın artışına neden olan faktörler, aşılama durumu ve filyasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
COVİD19'un hiçbir ihmali ve hatayı kabul etmediğini, en ufak rehavetin dahi olumsuz etkilerini anında tabloya yansıttığını kaydeden Tiryaki, vaka artışlarının önüne ancak kararlılık, tedbir ve etkin çözümlerle geçilebileceğini ifade etti.
Gaziantep'te salgınla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü aktaran Tiryaki, " Virüs etkisini halen gösteriyor. Disiplinden kopmadan, rehavete kapılmadan hareket etmemiz gerekiyor. Bireyin kendini etkin şekilde koruması aynı zamanda yaşadığı toplumu da koruması anlamına geliyor. Bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmesi halinde COVİD19 renk haritasında en kısa süre içinde maviye yolculuğumuz başlayacaktır " diye konuştu.
Tiryaki, konuşmasında ayrıca pandemi sürecinde iş dünyasının desteklerini hep yanlarında gördüklerini belirterek GTB'ye sağladığı teknik cihaz desteğinden dolayı teşekkür etti.

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