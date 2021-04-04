Tarım işçilerine ücretsiz maske

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çevredeki il, ilçe ve köylerinden Araban Ovası’na gelen ve çadırlarda yaşayan ilk tarım işçilerine, korona virüs salgını dolayısıyla ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Araban Ovası’nda çalışmak üzere çevredeki il, ilçe ve köylerinden tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi için günler öncesinden Araban Ovası’na gelerek kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçilerini ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarım işçilerini Kovid19 korona virüs salgınında korunmaları için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak ücretsiz maske dağıttı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Covid19 korona virüs salgını tedbirlerinin yanında tarımsal üretimin de devam etmesi gerektiğini, süreç içinde maske, sosyal mesafe ve hijyen öneminin de arttığını vurguladı.

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