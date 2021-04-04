İntihardan vazgeçirdi, selfie yaptı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, üst geçidin demirlerine çıkarak inthara kalkışan inşaat işçisi Ercan G., yoldan geçen Hilmi Savcılı'nın 1 saatlik çabasıyla ikna edildi. Savcılı daha sonra Ercan G. ile fotoğraf çekti.

Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesinde bulunan kavşaktaki üst geçitte meydana geldi Üst geçidin korkuluklarına çıkan inşaat işçisi Ercan G., intihara kalkıştı. Bu sırada yoldan geçen Hilmi Savcılı, Ercan G.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Çevredeki diğer vatandaşlar da polise haber verdi. Hilmi Savcılı ve diğer arkadaşları Ercan G.'yi ikna etmek için çabaladığı sırada polis ekipleri bölgeye geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna olan Ercan G., korkuluklardan indi. Savcılı ile bir araya gelen Ercan G. fotoğraf çektirdi. Ercan G. daha sonra polis ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-04-04 17:43:59



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