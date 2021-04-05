Ulusal kanser haftası SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım: “İlerlemiş kanser hastaları, aylarca hatta yıllarca iyi bir yaşam kalitesini koruyabilirler”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, ilerlemiş kanser hastalarının tedavi seçenekleri sayesinde, aylarca hatta yıllarca iyi bir yaşam kalitesini koruyabileceklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı da olan Prof. Dr. Yıldırım, 17 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bir kanser tedavi edilemezse bile hastanın daha rahat ve uzun yaşamasını sağlayacak tedaviler verilebilir” dedi. Metastatik (yayılmış) kanser hastalığı teşhis edildiğinde de tedavi seçenekleri bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Yıldırım, “Sağlık bakımıyla ilgili tedavi seçeneklerini anlamak için tedavi ekibi ile iletişim kurulması doğru olacaktır” dedi.



Metastatik kanser tedavisi

Tedavi seçeneklerine değinen Prof. Dr. Yıldırım, hastanın doktoru tarafından standart tedavi, klinik çalışmalar, palyatif (rahatlatıcı) ve hospis (ağrı ve ıstırabı azaltarak konfor ve yaşam kalitesine öncelik vermek) bakımı seçeneklerinden birinin ya da birkaçının önerilebileceğine dikkat çekti.

Standart tedavi ve bazı klinik araştırmaların amacının, tümörleri küçültmek veya büyümelerini durdurmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, şunları kaydetti, “Buna hastalığa yönelik tedavi denir. Standart tedavi, kanser türü ve evresi için şu anda mevcut olan en etkili tedavidir. Bu tür tedavi, doğrudan hastalığı kontrol etmeye odaklanır. Çoğu zaman standart tedavi ilerlemiş kanseri tedavi edememekle birlikte, bazı hastalar, aileler ve doktorlar ameliyatı, kemoterapiyi, radyasyon tedavisini veya kanserin büyümesini yavaşlatması veya durdurması umuduyla yönlendirilmiş (hedeflenmiş, bireyselleştirilmiş) tedaviyi seçer. İlerlemiş kanserli bazı insanlar, standart tedaviyi bırakmayı seçerler. Bu genellikle tedavinin hoş olmayan veya zararlı yan etkilere neden olması durumunda söz konusudur”

Hastanın standart tedaviye başlamaya veya devam etmeye karar vermeden önce sağlık ekibiyle konuşması gerekenlere değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Bunlar kanserin tedaviye yanıt verme şansı, tümörü küçültmek veya kanser büyümesini yavaşlatmak gibi tedavi hedefleri, riskler, özellikle yan etkiler ve standart tedaviyi bıraktıktan sonra ne olacak sorularıdır” ifadelerine yer verdi.



Klinik araştırma ilerlemiş kanserde iyi bir tedavi seçeneği

Klinik çalışmaların gönüllüleri içeren çok kontrollü bir araştırma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, “Birçok klinik araştırma, bunların güvenli, etkili ve muhtemelen doktorların şu anda kullandığı tedaviden daha iyi olup olmadıklarını bulmak için yeni tedavilere odaklanır. Bir klinik araştırmaya katılmak, ilerlemiş kanserli bir kişinin gelecekte ilerlemiş kanserli başka bireylere yardım etmesine izin verebilir. Ayrıca tedavinin yardımcı olma ihtimali de var. Klinik araştırma ilerlemiş kanserli insanlar için genellikle iyi bir tedavi seçeneğidir. Kanserli kişilerin, klinik deneyleri sadece son çare olarak değil, tedavi süresince düşünmeleri gerekir. Destekleyici ya da palyatif bakım ise semptomları azaltmaya, yaşam kalitesini iyileştirmeye, hastaları ve ailelerini desteklemeye odaklanan herhangi bir tedavidir. Yaşı ya da kanserin türü ve evresi ne olursa olsun herkes gerektiğinde palyatif bakım almalıdır”.



Yan etkileri yönetme

Kanser ve yan semptomları ile tedavinin yan etkilerini yönetmenin önemine de değinen Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti, “Bunlar ağrı, yorgunluk, zor nefes alma, mide bulantısı veya kilo kaybını içerebilir. Geniş bir yelpazede tedaviler, semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, beslenme tavsiyesi, cerrahi, sakinleştirici teknikler, radyasyon tedavisi, masaj, fizik tedavi, meditasyon, rehabilitasyon çok önemlidir. Palyatif bakımda pratik ihtiyaçlar önceliklidir. Hastalar, mali ve yasal endişeler, ulaşım sorunları, istihdam sorunları ve daha fazlasını ele alma konusunda yardım alabilirler. Duygusal ve sosyal ihtiyaçlara odaklanılmalı hastaların depresyon, kaygı bozukluğu, korku, aile ve ilişki sorunları ve diğer endişeleri ele alınmalıdır”.



Hospis bakım

Hastaların manevi ihtiyaçlarıyla endişelerinin de ele alınması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Onkoloji sosyal hizmet ve palyatif bakım uzmanları, kanserli kişilerin yaşamlarını tamamlama kavramını kabul etmeye çalışırken inançlarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Bu uzmanlar ayrıca hastaları ve ailelerini yerel manevi ve dini kaynaklara ulaştırabilir” ifadelerini kullandı.

“Hospis bakım, hastanın yaşamın sonuna barış, saygı ve haysiyetle yaklaşmasına yardımcı olmayı ve palyatif bakımı içerir” diyen Prof. Dr. Yıldırım, kanser sıklığının artmasıyla birlikte, ilerlemiş kanser hastalığı ile daha fazla karşılaşılacağının altını çizdi.



SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan tedaviler

Uygun tedavi seçenekleri oluşturulmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “SANKO Üniversitesi Hastanesi yeni onkoloji servisiyle nükleer tıp tedavileri gibi önemli gelişmelerle hizmet vermektedir. Onkoloji ekibi olarak, ‘insan odaklı bütüncül tıp yaklaşımı ve bilimin gücüyle’ hastalar ve yakınlarının yanındayız” diyerek sözlerini tamamladı.

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