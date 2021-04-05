Kaymakam Mutlu'dan bedensel engelli kıza doğum günü sürprizi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, doğuştan bedensel engelli kızın evine giderek üzerinde resminin olduğu pastayla 32’inci doğum gününü kutladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu, kırsal Akbudak Mahallesi'nde yaşayan Haci Ateş ile Fatma Ateş’in sekizinci çocukları doğuştan bedensel engelli Telli Ateş’in 32’inci yaş gününde sürpriz yaptı. Telli Ateşin 32’inci yaşını kutlamak için özel olarak pasta yaptıran Kaymakam Mutlu ve eşi, tablet ve değişik hediyelerle bedensel engelli kızın doğum gününü kutladı. Kaymakam ve eşini gören bedensel engelli Telli Ateş ise büyük bir mutluluk yaşadı.

Özel olarak yaptırdığı doğum günü pastasını Telli Ateş ile birlikte kesen Kaymakam Mutlu, “Telli’nin ve ona büyük bir sabırla bakan babası Haci Ateş ve annesi Fatma Ateş’in azmi herkese örnek olmalı. Engellisine sahip çıkan toplum, gelişmiş toplumdur. 32’inci yaşına giren Telli’nin nice seneleri ailesi ve bizlerle geçirmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Kaymakam Mutlu’dan doğum hediyesi alan Telli Ateş ise hediyeler ve pasta için teşekkür ederek Kaymakam Mutlu için “artık benim arkadaşımsın” ifadesini kullandı.

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