Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde gerçeği aratmayacak bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde bulunan Gaziantep’te olası tehlikelere karşı deneyim oluşturmak, ekip olarak hareket etme bilincini yükseltmek ve kargaşa ile korkunun acı reçetelere dönüşmesini engellemek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir senaryo eşliğinde tatbikat yapıldı. Başarılı geçen deprem tatbikatı sonucunda hem personellere hem de o esnada binada bulunan vatandaşlara iyi bir deneyim sağlanırken, tatbikata katılanlar olası bir tehlikeye karşı da nasıl bir yol izleyeceğine dair tecrübe sahibi oldu.

Tatbikat senaryosuna göre, nüfusu 2 milyon 69 bin 116 kişi olan Gaziantep’te, 5 Nisan tarihinde öğleden önce saat 11 sularında bir deprem meydana geliyor. Merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak kayıtlara geçen doğal afette, il genelinde 15 bina tamamen çökerken 87 binanın da kısmen zarar gördüğü tespit ediliyor.

Hasar gören binalar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye ana hizmet binası da bulunuyor. Deprem esnasında hızlıca binayı tahliye eden vatandaşlar ve personellerden iki kişi, başkanlık binasından tahliye edilemiyor. Ayrıca ana hizmet binasında da sarsıntıdan dolayı bir vatandaş ayağına düşen obje ile yürüyemez duruma geliyor.

İhbarı alan İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri olay yerine intikal ediyor. Binada bulunan çalışanlar deprem anında çökkapantutun prensibini uygulayarak deprem sonrasında sarsıntının geçmesi ile gelen anonslar ve acil durum ekiplerinin talimatları doğrultusunda hareket edip toplanma bölgelerine gidiyor.

Deprem sonrasında aramakurtarma, tahliye ve yangın söndürme ekipleri, binanın boşaltılması, yaralıya ilk müdahalenin yapılması, yaralının sağlık ekiplerine teslimi başta olmak üzere acil toplanma alanlarında sayım yapılması ve güvenliğin sağlanması işlemlerinde görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor.

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