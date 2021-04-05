5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında, dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi´nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-04-05 14:53:36



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