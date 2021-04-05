Fatma Şahin, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda konuştu Şahin: "Yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşincisi düzenlenen Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü olduğunu vurguladı.

TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin öneminin vurgulanması hedefiyle 11 farklı ilde yapılması planlanan "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın sıradaki durağı İzmir oldu. Özel bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı. Şahın, konuşmasında korona virüs (Covid19) salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yerel yönetimlerin önemli bir noktada olduğunun altını çizerek, “Yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü” dedi.



“Hep birlikte ortak soruna karşı ortak çözüm üretmemiz lazım”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılış konuşmasında kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını aktararak, “Bizim hep birlikte ortak soruna karşı ortak çözüm üretmemiz lazım. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapacak çok işimiz var. Kendimizi 21’inci yüzyılın kodlarına göre kodlamalıyız. Bu meselelerde iş birliği ve koordinasyon önemli. TBB olarak gayret içindeyiz. Bölgesel çalışıyoruz, her bölgeye ait kendine özgü kalkınma planı var. Dünya ‘sürdürülebilir kalkınma, çevresel kalkınma, insani kalkınma’ diyor. Fakat biz bunları ıskaladık. Ekonomik kalkınmayı kişi başı düşen milli gelir olarak gördük. Büyük devleti bu şekilde tanımladık. Aşılamamız bittiğinde çok hızlı normalleşmemiz, maviye dönmemiz, ekonomiyi toparlamamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor. ‘Yenilebilir enerji’ diyeceğiz. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım. İklim projeleri o kadar önemli ki. Biz değişeceğiz. Dünya yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisine gidiyor. Kendi kurumsal kapasitemiz güçlü değilse bunu başaramayız” dedi.



Toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, dünyanın yükselen nüfusa bağlı ihtiyaçlarının değişerek arttığını vurguladı. Bu ihtiyaçların ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasını zorunlu olduğu, bunu tehdit eden salgın ve doğal afetlere karşı birlikte mücadele vermek gerektiğini dile getirdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, video konferansla yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın önemli bileşenlerinin iyi altyapı, yetişmiş insan gücü, yatırımların teşviki, yatırımcıların kullanabileceği merkezler ve yerel yönetimler olduğunu ifade etti. Dönmez, "Mesela Gaziantep kalkındıkça etrafındaki iller kalkınıyor. Bölgesel kalkınma açısından amiral gemilere ihtiyacımız var. Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerindeniz. Büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, ürünlerimizi katma değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değerli üretim, teknoloji odaklı girişim ve sürekli inovasyonu başarırsak dünyada söz sahibi oluruz" diye konuştu.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de salgının sömürü, doğal kaynakların istismar edilmesi gibi konularda durup düşünme fırsat verdiğini, belediye başkanlarından kurdukları şehre kendi vicdanını, insanlıklarını, köklerini de katmalarını, şehirlere ruh üflemelerini beklediklerini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan süreçte belediyeciliğin yol, su, altyapı, park, bahçeyle sınırlı olmadığını, vatandaşların belediyelerden çok daha büyük beklentisi olduğunu, yerel yönetimleri, en yakınındaki birinci kamu kurumu olarak kabul ettiği ifadelerini kullandı.



Toplantıya video konferans yöntemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de katılırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da bulunan belediyelerin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler, kalkınma ajansları temsilcileri ve bürokratlar hazır bulundu.

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