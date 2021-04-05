Polis Teşkilatı'nın 176’ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı

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Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehitleri anma programı düzenlendi

Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şehit olan polisleri anmak için Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığında anma programı düzenlendi. Programa, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Emniyet teşkilatı ve şehit yakınları katıldı. Programda, Kur'anı Kerim okunarak şehitler rahmetle anıldı.

Şehit olan polisleri anmak için bir araya gelen emniyet teşkilatı ve şehit yakınları, şehitlerin baş ucunda dualar ederken, mezarlarına karanfil bırakarak rahmet ve minnetle andı.

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