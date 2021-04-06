Korona virüs olan hasta inme geçirdi Erken müdahale ile hasta hem korona virüsü hem de inmeyi yendi

Gaziantep’te, korona virüs tedavisi gören hasta virüse bağlı olarak inme geçirdi. Vücudunun sol tarafından güç kaybı yaşayan hasta Özel ANKA Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası kısa sürede hem korona virüsü, hem de inmeyi yendi.

Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki Ömer Taşdelen, belirtiler üzerine gittiği Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde yaptırdığı Covid19 PCR testi pozitif çıkınca hemen tedaviye alındı. Tedavi süreci devam eden Taşdelen’in beynine pıhtı atması sonucu vücudunun sol tarafında inmeye bağlı güç kaybı oluştu. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 18 gün serviste medikal tedavisine devam edilen Taşdelen, hızlı müdahale sonucunda kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Korona virüs nörolojik hastalıklara neden olabiliyor”

ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilmesine rağmen korona virüsün son zamanlarda kan pıhtılarının atması sonucunda inme gibi nörolojik hastalıklara da neden olabileceğini vurguladı. Bu tür durumlarda zamanla yarışıldığını belirten Dr. Belgin İkidağ, “Hastamızın hastanede yatması, hızlı ve profesyonel ekibin hastaya zamanında müdahale etmesiyle, hastada oluşması muhtemel büyük hasarların önüne geçildi” dedi.

“Erken müdahale edilmesi sakatlık ve ölüm oranını düşürmektedir”

Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut ise, “Hastamızda aniden sol tarafında güç kaybı oldu ve şuur bozukluğu oluştu. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 18 gün serviste medikal tedavisine devam edildi. Motor güç kaybı yaşayan hasta hızlı müdahale sonucunda ve fizik tedavi ile toparlandı. Hastanın kontrol muayenesinde durumunun iyiye gittiğini, korona virüs tedavisinin de olumlu sonuçlandığını, ikinci PCR testinin de negatif olduğunu gözlemledik. İnme rahatsızlıklarında erken müdahale edilmesi sakatlık ve ölüm oranını düşürmekte. Bu nedenle hastaya erken müdahale hayati önem taşımaktadır“ ifadelerini kullandı.

Sağlığın yerini hiçbir şeyin tutmadığını belirten hasta Ömer Taşdelen, hastaneye ve doktorlara teşekkür ettiğini ifade etti.

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