Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise Öğrencilerinden Covıd- 19 ile mücadeleye önemli katkı SANKO Okulları öğrencileri Covıd-19 duyu test cihazı geliştirdi Öğrencilerden Ece Güner: “PCR ve Antikor gibi acılı testlere alternatif olarak insanların evde daha kolay sonuç alabileceği bir test geliştirmeyi hedefledik ve başardık” Çiçek Dilara Kaya: “Hızlı olmasının yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir avantaj sağlıyor” Elif Nida Tahaoğlu: “Pozitif vakayla temasta bulundum mu ya da Covid-19’a yakalandım mı şüphesini gidermek için cihaz geliştirdik”

İHA

Lise Öğrencilerinden Covıd- 19 ile mücadeleye önemli katkı SANKO Okulları öğrencileri Covıd-19 duyu test cihazı geliştirdi Öğrencilerden Ece Güner: “PCR ve Antikor gibi acılı testlere alternatif olarak insanların evde daha kolay sonuç alabileceği bir test geliştirmeyi hedefledik ve başardık” Çiçek Dilara Kaya: “Hızlı olmasının yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir avantaj sağlıyor” Elif Nida Tahaoğlu: “Pozitif vakayla temasta bulundum mu ya da Covid-19’a yakalandım mı şüphesini gidermek için cihaz geliştirdik”

SANKO Okulları öğrencileri, Covid19 hastalığından şüphelenilen durumlarda kişilerin hastanelere giderek PCR veya antikor testi yaptırmadan önce uygulayabilecekleri güvenilir, maliyeti daha düşük olan, yapay sinir ağı kullanarak kesin sonuçlar alabilecekleri test geliştirdi.
SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi (FTL) 9’uncu sınıf öğrencisi Ece Güner, SANKO Koleji 11’inci sınıf öğrencisi Çiçek Dilara Kaya ve SANKO FTL 11’inci sınıf öğrencisi Elif Nida Tahaoğlu, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez rehberliğinde “Covid19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı” geliştirerek büyük bir başarıya imza attı.
Projenin danışman öğretmenlerinden Özgül Güner, geliştirilen testin, Covid19 hastalığının koku duyusu, tat duyusu ve tükürük içindeki amilaz enzimi aktivitesinde meydana getirdiği değişikliklerden yararlanılarak hazırlandığını söyledi.
Sonuçlar çok kısa sürede görülebilecek
Çalışmada sağlıklı 100 denek üzerinde koku ve tat ayrım testi, koku ve tat tanıma testi ve tükürük içindeki amilaz aktivitesi testi yapıldığını belirten Güner, geliştirilen testle ilgili şu bilgileri aktardı:
“Öğrencilerimiz, Covid19 hastalığının tükürük içindeki amilaz aktivitesini artırmış olabileceğini, koku ve tat duyularını ise azaltabileceğini düşünerek yazılım geliştirdi ve sonuçlar bu doğrultuda yapay sinir ağına aktarıldı. Daha sonra kişilerin testi uygulayıp sonuçları görebileceği cihaz prototipi hazırlandı. Yapay zeka verilerine göre kişilerin koku, tat ve tükürüklerinden elde edilen sonuçları cihaz ekranı üzerinden durum ‘negatif veya pozitif en yakın sağlık kuruluşuna gidiniz’ sonuçlarını çok kısa sürede görebilecekleri yeni nesil bir test cihazı tasarlandı.
Kişilerin koku, tat ve tükürük enzimlerinde görülen değişikliklerin anlaşılmasının sağlandığı deney sonuçlarına göre tasarlanan Covid19 testinde, insanların şüpheli durumlarda kullanacakları, hastalığın ilk dört, beş gününde ortaya çıkmayan öksürük, ateş, halsizlik ve eklem ağrıları gibi yoğun semptomlarından önce çok da farkına varamadıkları duyu kayıpları ve tükürük aktivitelerinden yararlanıldı. Böylece kişilerin yüksek maliyetli diğer testlere başvurmadan önce uygulayabilecekleri, şüpheli durumlardan kaynaklanan bilinmezlik stresini azaltmaya yarayan, yerel ve ekonomik bir duyu test cihazı geliştirdik.”
Projenin diğer danışman öğretmeni Neriman Ersönmez ise ‘Yapay Zeka’ teknolojilerinin hız kazandığını bu dönemde, öğrencilerini bu teknoloji ile tanıştırmak ve üretebilmelerini sağlamalarının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayarak “Bu nedenle ürettiğimiz bir çok projede yapay zeka teknolojisini ekleyerek öğrencilerin hem çalışmalarının niteliğini yükseltmek hem de kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz” dedi.
Ersönmez, Covid19 virüsünün neden olduğu hastalığın tespitinde yapay zekayı kullanarak, yüksek maliyetli ve çok kompleks cihazlara gitmeden önce uluslararası ve laboratuvarlarda kullanılabilecek veri tabanı oluşturarak yeni nesil bir standardizasyon ölçeği yapıp, literatüre bu yeni modeli kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Öğrencilerin görüşleri
Danışman öğretmenleri eşliğinde, küresel salgınla mücadeleye katkı sunacak önemli bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yapan Ece Güner, “PCR ve antikor gibi acılı testlere alternatif olarak insanların evde daha kolay sonuç alabileceği bir test geliştirmeyi hedefledik ve başardık” diye konuştu.
Projeyi yaklaşık sekiz ayda tamamladıklarını anlatan Çiçek Dilara Kaya da “Daha hızlı ve maliyeti daha düşük bir test geliştirmek istedik. Projeye başlarken her insanın test yapması ve ulaşılabilir olması önemliydi. Geliştirdiğimiz test hızlı olmasının yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir avantaj sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
Projeyi geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Elif Nida Tahaoğlu da şunları paylaştı:
“Gün içerisinde herhangi bir pozitif vakayla temasta bulundum mu ya da Covid19’a yakalandım mı şüphesini gidermek için bir cihaz geliştirmek istemiştik. Danışman öğretmenlerimizin de desteğiyle geliştirdiğimiz test hem maliyet hem de hızlı sonuç alınması bakımından büyük avantajlar sunuyor.”
“Covid19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı” projesi ile TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında birinci olan Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu, 24 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde Türkiye birinciliği için yarışacak.
SANKO Okulları
Gaziantep’te eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla projelendirilen SANKO Okulları’nın temeli 12 Mayıs 2001’de atıldı, 10 Eylül 2001’de tüm iç donanımları, araçları ve mekanları eksiksiz olarak 530 öğrenci ile kapılarını açtı. Açıldığı günden itibaren eğitim alanındaki uygulamaları ile Türkiye’de ilklerin gerçekleştirilmesine öncülük yaptı.
2005 yılında Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi açıldı. Merkezde spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro salonu bulunuyor. 2012 yılında yeni lise ve ana sınıfı binaları inşa edildi, öğretmenler yurt içi ve yurt dışına eğitimlere gönderildi. Aynı yıl o dönemde Anadolu’nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesi eğitimöğretime açıldı. SANKO Okulları anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile öğretime başladı.
Kurulduğu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde eden SANKO Okulları’nın başarıları arasında; ABD’de düzenlenen ROBOGAMES Dünya Robot Olimpiyatları’nda 2017 yılında iki dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği, 2018 yılında ise üç dünya ikinciliği, bir dünya üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs olan hasta inme geçirdi Erken müdahale ile hasta hem korona virüsü hem de inmeyi yendi
YEREL HABERLER Korona virüs olan hasta inme geçirdi Erken müdahale ...
Gaziantep'te bal üretimi 10 yılda 42 kat arttı 
YEREL HABERLER Gaziantep'te bal üretimi 10 yılda 42 kat arttı 
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli ...
Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi
YEREL HABERLER Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et ...
Milletvekili Koçer’den GSO’ya ziyaret İş dünyasının sorunları Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’e iletildi
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer’den GSO’ya ziyaret İş dünyasının ...
Polis Teşkilatı'nın 176’ncı yıl dönümünde şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Polis Teşkilatı'nın 176’ncı yıl dönümünde şehitler ...
52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Milletvekili Koçer’den GTO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer’den GTO’ya ziyaret
Yedi Başak, Ramazan’a hazır Yardımlar, ‘Ramazan’da İyiliğe Yer Aç’ sloganıyla ulaştırılacak
YEREL HABERLER Yedi Başak, Ramazan’a hazır Yardımlar, ‘Ramazan’da ...
Tahmazoğlu’ndan pandemi denetimi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan pandemi denetimi
Fatma Şahin, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda konuştu Şahin: "Yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü"
YEREL HABERLER Fatma Şahin, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma ...
GAÜN’den şiddetle mücadelede önemli protokol
YEREL HABERLER GAÜN’den şiddetle mücadelede önemli protokol
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını ...
İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
YEREL HABERLER İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs ...
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 392 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 392 ...
En acı bakış Eşini kaybeden kadın kızlarına sarılarak, morga götürülen eşine son kez baktı Hayatını kaybeden Ali Çiftçi’nin kızları acı haberi okulda aldı
YEREL HABERLER En acı bakış Eşini kaybeden kadın kızlarına ...
Fadıloğlu’ndan üçüz bebeklere ‘merhaba’ ziyareti Fadıloğlu, Tuğrul ailesinin üçüz bebek sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan üçüz bebeklere ‘merhaba’ ...
Vücudundaki şişkinliği kilo sandı, karnından 20 kiloluk tümör çıkarıldı
YEREL HABERLER Vücudundaki şişkinliği kilo sandı, karnından 20 ...
GAPTARIM fuarı kapılarını açıyor
YEREL HABERLER GAPTARIM fuarı kapılarını açıyor
Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem ...
Tarih doktorları iş başında Yaptıkları müdahaleler tarihi eserlerin ömrünü uzatıyor Binlerce yıllık duvar resimlerini doktor gibi muayene edip cerrah edasıyla onarıyorlar
YEREL HABERLER Tarih doktorları iş başında Yaptıkları müdahaleler ...
ADAM Voleybol’un rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER ADAM Voleybol’un rakipleri belli oldu
Kaymakam Mutlu'dan bedensel engelli kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu'dan bedensel engelli kıza doğum günü ...