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12'inci GAPTARIM fuarı törenle açıldı Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Gaziantep’e 915 milyon liralık 9 proje müjdesi ile geldik” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep, gıda ve tarım sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve ihracatıyla gücünü pandemi döneminde de gösterdi”

İHA

12'inci GAPTARIM fuarı törenle açıldı Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Gaziantep’e 915 milyon liralık 9 proje müjdesi ile geldik” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep, gıda ve tarım sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve ihracatıyla gücünü pandemi döneminde de gösterdi”

12’inci Tarım, tarım teknolojileri ve hayvancılık fuarı’nın (GAPTARIM) açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımları ile gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen 12’inci Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, (GAPTARIM) Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) ziyaretçilere açıldı.
Açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ayşe Ayşin Işıkgece, Mehmet Hadi Tunç, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.
“Gaziantep’e 915 milyon liralık 9 proje müjdesi ile geldik”
Fuarın açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep’in, güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde tarım sektörüne büyük katkısı olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Son 19 yılda Gaziantep’in tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşandı. Bitkisel üretim değeri 14 kat artışla 6,1 milyar liraya, hayvansal üretim değeri ise 15 kat artışla 3,1 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda, Gaziantep’in toplam tarımsal üretim değeri, yüzde 78 gibi rekor bir artış göstererek, Türkiye’de en fazla gelişen ilimiz oldu. Gaziantep, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da ürün gönderen bir şehir” dedi.
Gaziantep’e yapılacak yatırımlara değinen Bakan Pakdemirli, “Gaziantep’e tam 915 milyon liralık 9 proje müjdesi ile geldik. Kayacık Sulaması 1’inci kısmı ile Oğuzeli’nde 16 bin dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını tamamlayacağız. Kılavuzlu Sulaması 4’üncü Kısım Sulaması ile 6 bin 100 dekar zirai arazinin sulama şebekesi inşaatını bitiriyoruz. İslahiye Güneş Barajı Sulaması ile 5 bin 40 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanmasını sağlayacağız. Yarın inşallah inşaat ihalesini de yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Gaziantep için Tarım ve Hayvancılıkta yeni proejer
Gaziantep’te, bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere, toplam 3,3 milyon lira bütçeli, 5 yeni projeyi başlatacaklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, projeleri şöyle sıraladı: “13 bin dekar atıl/boş/nadas alanlarımızda kırmızı mercimek ekimi, 5 bin adet erkek Antep fıstık ağacı ile 5 bin dekar alanda fıstık bahçesi tesisi, verimi artırmak için 10 bin litre organik sıvı gübrenin biber yetiştiriciliğinde kullanılması, 13 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi ve 9 bin dekar alanda yem bitkileri ekimi” dedi.
Gaziantep’in aynı zamanda bir hayvancılık şehri olduğunu da söyleyen Pakdemirli, hayvancılık destekleri kapsamında da 5 müjde açıkladı: “Toplam 190 milyon bütçeli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesini geçen ay başlattık ve Gaziantep’i de bu projeden faydalanan illerimiz içine dahil ettik. 3 yıl sürecek bu proje kapsamında büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Bal ile birlikte katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik üreticimizin güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz. GAP DAP DOKAP VE KOP Projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapan 200 üreticimize 1,4 milyon lira hibe desteği ödedik. 2021’de de ahır ağıl yapımıyla birlikte hayvan çadırı alımına da yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Göçer yetiştiricilerimize anaç koyunkeçi desteğine ilave 2 lira göçer desteği vereceğiz. İvesi ırkı koyun ve Kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacağız” dedi.
“ Gaziantep salgın dönemde yaşamsal ihtiyaçların karşılanması noktasında kritik bir rol üstlendi”
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmada, güçlü sanayisiyle geniş ürün yelpazesinde üretim yapan Gaziantep’in gıda sanayisinde oluşturduğu katma değer, sağladığı istihdam ve ihracatıyla gücünü pandemi döneminde de gösterdiğini ifade etti.
Gaziantep’in salgın dönemde gıda üretimlerini tüm dünyaya ihraç ederek yaşamsal ihtiyaçların karşılanması noktasında kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Ünverdi, “2020’de Gaziantep ihracatında ilk sırada yüzde 44 ile tekstil sanayii, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ise yüzde 29 ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılında Gaziantep’ten yapmış olduğumuz 8 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde tarıma dayalı üretimlerin payı 2 milyar 265 milyon dolardır. Gaziantep’ten bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı yüzde 13 artarak 489 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Gaziantep'ten gıda ürünleri ihraç edilmektedir” dedi.
GAPTARIM Fuarını sektör açısından öneminin altını çizen Ünverdi, ”Tüm bu göstergeler ışığında sektöre güç katmak, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki üretici ve tedarikçi firmaların durum tespitinde bulunabilmeleri, üretimlerini sergileyebilmeleri, yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve ikili ticaretin geliştirilebilmesini sağlamak üzere fuarlarımızın sektörümüze önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Böylesi bir dönemde fuar düzenlemek emin olun kolay değil, ancak tüm tedbirlerimizi alarak ekonomik faaliyetlerimizi de devam ettirmek durumundayız. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, pandemi dönemindeki başarılı çalışmaları ve fuarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Salgına karşı tüm tedbirleri aldığımız ve büyük bir titizlikle düzenlediğimiz fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği olan, katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açılış töreninin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri fuarı gezerek katılımcılardan yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fuar, 69 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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