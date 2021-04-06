Uyuşturucu zanlısı yakalandı

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Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil Hacıbaba mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A.H. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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