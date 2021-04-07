İslahiye son 7 yılda çağ atladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi son 7 yılda Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından gerçekleştirilen projelerle çağ atladı. Vural, belediyenin 36 milyon lira olan borcunu 12 milyon liraya düşürerek belediyeye 30 milyon değerinde arazi kazandırdı. Belediyenin 150 olan işçi sayısını 300’e, 18 olan araç sayısını 120’ye yükselten Kemal Vural, en büyük hayalinin İslahiye'de üretilen ürünleri dünya piyasasına ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Gaziantep’in Suriye sınırına komşu ilçesi İslahiye son 7 yılda İslahiye Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler sayesinde yakaladığı ivme ile her geçen gün büyüyor. Belediye Başkanı Kemal Vural’ın hizmetleriyle ilçe adeta çağ atlarken ilçenin yıllardır kronikleşen sorunları bir bir çözülüyor. Göreve geldiğinde belediyenin 36 milyon lira olan borcunun 12 milyon liraya düşürüp belediyeye 30 milyon değerinde arazi kazandıran Vural, belediyenin 150 olan işçi sayısını 300’e, 18 olan araç sayısını 120’ye yükseltti. Kurdurduğu taş ocakları, birikethane, atölyeler, parke taşı üretim tesisiyle belediyenin ihtiyacı olan birçok ürünün ihale ile dışardan alınmasının önünü kesen Vural, hazine arazilerini satarak değil üreterek belediyeye kaynak sağladıklarını anlattı.

En büyük hayalinin Suriye sınırındaki Meydan Ekbez Gümrük Kapısının açılmasıyla İslahiye’de üretilen ürünlerin Hicaz Demir yolu üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması olduğunu aktaran Vural, yoğun çalışma temposundan dolayı aksattığı vatandaşları proje ve hizmetlerin bitmesiyle ziyaret edeceğini ifade etti.



“İhale yapmadan kendimiz üretiyoruz”

Taş ocağında dağlardaki taşları kırıp parke taşı, beton santralinin kumu, parkenin alt ve üst kumlarını ürettiklerini belirten Vural, ihtiyaçlarının büyük kısmını kendi imkanlarıyla ürettiklerini söyledi. Ellerinden geldiği kadar ihale yapmamaya çalıştıklarını ifade eden Vural, “Sadece kendi imkanımızla üretemediğimiz malzemeleri dışarıdan ihale yoluyla satın alıyoruz. Diğerlerinin tamamını belediye personeliyle birlikte üretiyoruz. Geldiğimizde su ile kanalizasyon altyapısı merkezde ve 4 beldenin hiçbirinde yokken şimdi su ve kanalizasyon altyapısını bitirdik. Merkezin doğalgaz altyapısı da bitti. Sadece Altımüzüm ile Boğaziçi’nin kanalizasyonuyla içme suyu alt yapısı kaldı. Onu da Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Avrupa Birliği (AB) projesinden alacağımız destekle yapacağız. Bu işler Büyükşehir Belediyesinin desteği olmadan olmuyor” ifadelerini kullandı.



“Kılavuzlu Barajı ile 110 bin dönüm alan sulanacak”

Belediyeyi kurumsal bir firma gibi yönettiklerini sözlerine ekleyen Vural, 7 yıldır personellerinin tamamına ücretsiz öğle yemeği sağladıklarını vurguladı. Türkiye’de bunu yapan belediyenin olduğunu zannetmediğini aktaran Vural, “Bu kadar büyük bir coğrafyaya hizmet etmek kolay değil. Hükümetimizin de güzel çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi Kılavuzlu Barajıdır. Cazibeli sulamayla 110 bin dönüm arazi sulanacak. Bizim kaynak üretim şeklimiz farklıdır. Biz hazine arazilerini satıp da kaynak üretmiyoruz. Biz kendimiz üreterek kaynak sağlıyoruz. Kadın Kooperatifini de kurduk. Kooperatif üzerinden de kadınlara iş imkanı sağlıyoruz. Bölge tarım bölgesidir. Birinci organize sanayi bölgesini kurduk. Orada yer kalmayınca şimdi 2’nci organize sanayi bölgesi için çalışıyoruz” dedi.



“İslahiye’nin 50 yıl su sıkıntısı olmayacak”

Tarımsal destek olarak vatandaşlara fide desteği sağladıklarının altını çizen Vural, “Üzüm bağlarında da telli sisteme geçiyoruz. Büyükşehir’in GAP projesiyle beraber üzüm bağlarına telli sistem çekiyoruz. Ayrıca üzüm sıkma tesislerini bölgeye kazandırma hedefimiz var. Tarım ve tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz inşallah. Biz geldiğimizde belediyenin 36 milyon lira borcu vardı. Bu borcu 7 yılda 12 milyon liraya düşürdük. Yani şimdi kendi kazandırdığımız arazileri devretsek 20 milyon lira para elimizde kalır. İçme suyu içinde Köklü Mahallesi’ndeki kar sularının kaynağından ilçeye 12 kilometre boru döşedik. Bu borulardan saniyede 150 litre su akıyor. Şehrimiz artık kar suyu içiyor. Yani çeşmede akan su dışarda satılan damacana sularından daha kalitelidir. Böylelikle İslahiye’nin su sıkıntısını 50 yıl kadar çözdük” ifadelerine yer verdi.



“İslahiye’nin ürettiği ürünleri dünya piyasalarına ulaştırma hayalim var”

Çiftçi ve ziraat mühendisi olmasından dolayı çocukluğunun alet, makine, kamyon ve traktör üzerinde geçtiğini anlatan Vural, “Bu nedenle iş makinelerinin tamamını kullanabiliyorum. Boş vaktim olduğunda işçi arkadaşlar yemek molası verdiğinde ufak tefek işlerde onlara yardım ediyorum. Ancak gün boyu da iş makinesi operatörlüğü yapmıyorum. İşçilerimizin gayretli çalışmasının karşılığı olarak da onlara çok iyi bir zam yaptık. Geçen 2 bin 250 lira alan personel bu ay 3 bin 500 lira aldı. Bu yüzde 50 zam demektir. Her personelin aylık 500 lira da yemek maliyeti oluyor. Yani bir işçinin maliyeti 4 bin lirayı buluyor. Ama ben işçi kardeşlerimden çok memnunum. İslahiye’nin ürünlerinin dünya piyasalarına ulaştırma hayalim var. Hassa tüneli de açılırsa bizim Meydan Ekbez Gümrük Kapımız var. Oraya bir lojistik merkezi kurup Medine’ye kadar uzanan Hicaz Demiryolu üzerinden yörede yetiştirilen üzümü, biberi, pamuğu dünya piyasasına ulaştırmak istiyorum” diye konuştu.

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