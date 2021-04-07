GAÜN Rektörü Özaydın’ın korona virüs testi pozitif çıktı

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre rahatsızlanmasının ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Covid19 testi yaptıran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunun ardından hastanede tedaviye alınan Özaydın’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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