Gaziantep'te, 9 kilo metamfetamine 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçtaki aramada, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, farklı otomobille de uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen aracı durdurarak, yaptığı aramada ise 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan polis, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-04-07 13:24:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.