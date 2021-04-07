Gaziantep'te, 9 kilo metamfetamine 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçtaki aramada, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, farklı otomobille de uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen aracı durdurarak, yaptığı aramada ise 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan polis, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-04-07 13:24:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.