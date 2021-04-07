Ev kadınları ile genç kızlar meslek sahibi oluyor

Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde açılan kadın kuaförlüğü kursunda, kalifiye kuaförler yetiştiriliyor. Kuaförlük kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, pandemi nedeniyle bir süredir ara verdiği kuaförlük kursunun kapılarını sınırlı kapasiteyle tekrar açtı. Ev kadınlarının ve genç kızların meslek sahibi olmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Münifpaşa Sosyal Tesisi Aile Merkezi’nde açılan ‘kadın kuaförlüğü’ kursu yoğun ilgi görüyor. Pandemi nedeniyle bir süredir evden çıkamayan kadınlar ve genç kızlar, kursa yoğun ilgi gösteriyorlar. Kurs Eğitmeni Emel Çiftçi tarafından kursiyerlere, saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimlerden sonra sertifika sahibi olan kursiyerler, geleceğe güvenle bakabiliyorlar.

"Yoğun ilgi gösteriyorlar"

Münifpaşa Aile Merkezi Kuaförlük Kursu Eğitmeni Emel Çiftçi, kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, “Malum pandemi dönemi nedeniyle kursumuza bir süre ara vermiştik. Normalleşme süreciyle birlikte kursumuzu tekrardan açtık. Pandemi nedeniyle bir süredir eve kapanan kadınlarımız ve genç kızlarımız, kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Şuan itibariyle 15 kursiyerimiz var. Burada pandemi kuralları çerçevesinde kursiyerlerimize, saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi teorik eğitimler veriyoruz. Kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor, hem de günün stres ve sıkıntısını burada atıyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyorlar. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, kursiyerlerimize ve bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Aldığım eğitimler benim için altın bir bilezik"

Kuaförlük kursunun kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken üniversite öğrencisi Ceyda Yüceler, “Ben, üniversite öğrencisiyim. Pandemi sürecinde üniversitelerin kapalı olması nedeniyle evde uzaktan eğitime katılıyorum. Tabi evden dışarı çıkamadığım için de canım çok sıkılıyordu. Şehitkamil Belediyemizin kuaförlük kursunu tekrar açmış olduğunu duydum ve ben de kayıt yaptırdım. Kursa gelerek, hocamızın desteğiyle kuaförlük adına her şeyi öğreniyorum. Buradan aldığım eğitimler, benim için de altın bir bilezik olacak. Bu mesleğin ilerde işime yarayacağını düşünüyorum. Ben bu konuda bizlere böylesine güzel bir kursu açtığı için Şehitkamil Belediyemize ve bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Günün stres ve sıkıntısını atıyoruz"

Ev kadını Selma Akkaya ise kursa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kuaförlük kursuna katılıyorum. Pandemi süresinde evde çok sıkıldık. Bu kursun bizler açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Burada hocamızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi eğitimler alıyoruz. Kuaförlük mesleğinin tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere öğretiyor. Burada hem bir meslek öğreniyoruz hem de arkadaşlarımızla birlikte günün stres ve sıkıntısını atıyoruz. Almış olduğumuz eğitimlerle belki ilerde kendi iş yerimizi açma imkanımız olacak ve aile ekonomisine katkıda bulunabileceğiz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bizlere sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Hocamıza da bizlere vermiş olduğu her türlü bilgi ve eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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