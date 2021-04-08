Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketine uğurlandı



Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)SURİYE'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır (28), Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalındaki PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin bölgesine düzenlenen havanlı saldırıda uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Saldırının ardından ateş altına alınan bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Şehit uzman çavuşlardan Gökhan Çakır için bu sabah Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, 2´nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile protokol üyeleri katıldı. Öz geçmişi okunan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.

2 yıl önce evlendiği öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi daha sonra dualar eşliğinde memleketi Bursa´ya gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç

2021-04-08 10:38:59



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