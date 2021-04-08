Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu

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Gaziantep’te kaçak alkol üretildiği tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonlarda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi Dülükbaba ve Değirmiçem mahallelerinde bulunan 2 adrese yapılan operasyonlarda, 71 şişe sahte alkol, 60 litre dökme alkol ve 475 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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