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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 2-0

DHA

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 2-0


Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)-STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
GAZİANTEP FK Günay GüvençOlkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih, (Dk. 84 Kozulj) Rashid, Mirallas, (Dk. 77 Güray) Maxim, (Dk. 77 Enver Cenk) Kenan Özer, (Dk. Mirza) Dicko (Dk. 72 Ertuğrul)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: : Volkan BabacanUğur Uçar (Dk. 65 Aleksic) Ponck, Epureanu, (Dk. 65 Mahmut)  Cemali Sertel, (Dk. 73 Chadli) Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 65 Crivelli)
GOLLER: Dk. 32 (P) ve Dk. 52 Maxim (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Enver Cenk (Gaziantep FK) Ponck (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 33'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada penaltıdan ve 52'nci dakikada Maxim kaydetti.31´inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk´un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi.  VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.
32´nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
44´üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.
52´nci dakikada Gaziantep FK farkı 2´ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim´in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-04-08 18:10:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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