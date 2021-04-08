Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleyi, Maxim'in golleriyle 20 galip bitiren ev sahibi ekip, puanını 50'ye yükseltti. Medipol Başakşehir ise 33 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

49. dakikada Kenan'ın yerden pasından ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın dokunuşu az farkla dışarı gitti.

52. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Mirallas'ın müthiş pasına ön direkte dokunan Maxim, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 20

55. dakikada Ndayishimiye'nin ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya Giuliano ve Demba Ba dokunamadı.

57. dakikada Ndayishimiye'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Demba Ba'nın vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

64. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Volkan güçlükle kornere çeldi.

67. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza sahasına sokulan Dicko'nun dar açıdan yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.

70. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kornere çıktı.

78. dakikada Visca'nın pasıyla topla buluşan Mahmut'un şutunda Günay gole izin vermedi.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Junior Morais xx, Roderick Miranda xxx, Papy Djilobodji xxx, Pawel Olkowski xxx, Amedej Vetrih xxx (Zvonimir Kozulj dk. 83 ?), Osama Rashid xx, Alexandru Maxim xxx (Enver Cenk Şahin dk. 77 xx), Kenan Özer xx (Mirza Cihan dk. 83 ?), Kevin Mirallas xxx (Güray Vural dk. 77 x), Nouha Dicko xx (Ertuğrul Ersoy dk. 73 xx)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Furkan Soyalp, Kamil Doğan, Bilal Başacıkoğlu, Andre Felipe

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx (Daniel Aleksic dk. 65 x), Carlos Ponck xx, Epureanu xx (Mahmut Tekdemir dk. 65 x), Cemali Sertel xx (Nacer Chadli dk. 74 x), Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Giuliano xx, Demba Ba xx (Enzo Crivelli dk. 64 x)

Yedekler: Ahmet Said, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Alexandru Maxim (dk. 32 pen. ve 51) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK), Carlos Ponc (Başakşehir)

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