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Ramazan öncesi fırınlarda gıda denetimi yapıldı Gaziantep'te son üç aydaki denetimlerde 747 bin lira cezai işlem uygulandı

İHA

Ramazan öncesi fırınlarda gıda denetimi yapıldı Gaziantep'te son üç aydaki denetimlerde 747 bin lira cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te, yaklaşan Ramazan ayı öncesi özellikle ekmek ve unlu mamuller üretimi yapılan fırın, pastane gibi işletmelerde gıda denetimleri yapıldı. Kentte, özellikle son 3 ayda yoğunlaştırılan denetimlerde ise 8 bin 850 denetim yapılarak 747 bin lira cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına çok kısa bir süre kala özellikle ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapan fırın, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları gereğince, kent genelinde toplam 13 ayrı ekipten oluşan 40 personelle yapılan denetimlerde özellikle hijyen ve gıda güvenliği konularına özen gösterildi. Öte yandan, kentte son 3 ayda gıda sektöründe yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında 8 bin 850 denetim yapılarak, 747 bin lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

"Ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdık"
Yapılan denetimler hakkında bilgi ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme, denetimlerin Ramazan ayı öncesi sıklaştırıldığı ve gecegündüz devam edeceğini vurgulayarak, "Şu anda Ramazan ayı öncesi Bakanlığımızın talimatı gereğince Gaziantep genelinde gıda denetimleri yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak şu an 13 ekip, 40 personelle denetim yapıyoruz. Ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle yapılan bu denetimler kapsamında gecegündüz ekiplerimiz sahada. Bu denetimlerde 3 tane kritere çok dikkat ediyoruz. Bunlar maske, mesafe ve hijyen kuralları. Denetimlerimizde bu kuralların üçünü de çok önemsiyoruz. Gıda denetimcilerimizle birlikte işletme sahiplerini ve vatandaşları bu konularda bilgilendirerek uyarıyoruz" dedi.

"8 bin 650 denetim yaptık, 747 bin lira ceza yazdık"
Denetimler kapsamında son 3 aydaki bilançoyu da açıklayan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Deme, "Son 3 ayda Gaziantep'te 8 bin 650 denetim yaptık. Bu denetimlerde çeşitli ürünlerden 650 tane numune aldık. Yaklaşık olarak da 747 bin 650 liralık ceza kestik. Bugünkü denetimlerimizde de özellikle unlu mamulleri üretim yapılan yerlere yoğunlaştık. Buralarda özellikle ekmeklerin gramajlarına, üretim koşullarına ve imalathane alanlarına özen gösterdik. Çalışanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dikkat etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

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