Halsizlik ve baş ağrısı için doktora götürülen küçük kızın beyninde kist çıktı

Mardin’de, baş ağrısı, halsizlik, havale geçirme şikayetleriyle doktora götürülen 5 yaşındaki Nur Yavuz’a teşhis konulamaması sonucu ailesi tarafından Gaziantep Medikal Park Hastanesine getirildi.

Minik Nur’a burada yapılan tetkikler sonucu beyninde kist hidatik kisti olduğu tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan küçük kız sağlığına kavuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel tarafından ameliyat edilen minik Nur, beynindeki kist hidatik kesesi başarılı bir şekilde patlatılmadan tamamen çıkartıldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, “Türkiye Tarım ve Hayvancılık uğraşan bir ülkedir. Bölgemizde de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız çoğunluktadır. Kist hidatik oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Bu paraziter hastalığı minik misafirimizde tespit ettik. Minik Nur’un beynindeki kist hidatik kesesi başarılı bir şekilde tamamen çıkartıldı. Bu doğrultuda halkımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Özellikle paraziter hastalıklarla ilgili halk sağlığı uzmanları, Enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile özellikle Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının bu konudaki önerileri ciddiye alınmalıdır. Bilhassa çocukluk çağı baş ağrıları mutlaka ilgili branşlarca takip edilmelidir. Nur’un ameliyatı başarılı geçti ve genel durumu da şu an çok iyi, ilaç tedavisine de devam edilmektedir” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniği Uzm. Dr. Ferhan Çetindağ ise, “Özellikle kurban bayramlarında yapılan kesimlerde kist içeren sakatatları gömmek yerine köpeklere yedirmek hastalığın yayılmasını arttırır. Kist hidatik eccinococcus granulosus adı verilen parazit olup bu parazitin kaynağı köpek kurt tilki gibi et yiyen hayvanlardır, parazit köpeklerin ince bağırsağında yaşar ve köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insanlara bulaşır. İnsanlar bu yumurtaları çiğ tüketilmiş ve iyi yıkanmamış sebze meyve ve kirli içme sularından alır. Ağız yolu ile alınan kistler insanların bağırsağında açılır kanlenf yolu ile karaciğer, akciğer, dalak, karın zarı, kalp, böbrek, kemik, beyin, göz ve yumurtalıklara yerleşir. Karaciğer yayılımında ağrı, bulantı, kusma, kaşıntı, sarılık yaparken akciğer yerleşiminde solunum sıkıntısı öksürük ağızdan kan gelmesi olur. Kalp tutulumunda ritim bozukluğu ve kalp krizine sebep olabilir. Bu hastamızda olduğu gibi beyin yerleşiminde baş ağrısı, kusma, bulantı, nöbet geçirme ve şuur kaybı olabilir. Hastalıktan korunmak için; köpeklere çiğ et verilmemesi, kişisel hijyene ve temiz içme suyu teminine dikkat edilmesi, çiğ yenilen sebze ve meyvelerin bol temiz suyla yıkanması, kesilen ve ölen hayvanların kist bulunan organlarının gömülmesi, köpeklere yılda 4 kez iç parazite karşı aşılanması gerekir. Köpek sevildikten sonra parazit yumurtası ele geçebilir. Özellikle çocuklar köpeklere temas sonrası ellerini bol su ve sabunla yıkamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kistin solunum yetmezliği ile ölümcül olabilecek duruma getirebileceğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, ‘’Eğer bu hastalara zamanında teşhis konulamaz ve müdahale edilmezse solunum yetmezliğinden ölümlere kadar giden tabloları maalesef çok sık görülebilmektedir. Bütün hastalarımız bizim vakamız kadar şanslı olmayabilir. Kırsal kesim ve hayvancılığın fazla olduğu bizim bölgemizde bu tarz vakalar son zamanlarda maalesef artmış durumdadır. Bu hastaların artışında, yalnız kırsal kesimde yaşayanlarda değil yine son zamanlarda özellikle kent yaşamında evde kediköpek gibi hayvanlarında aşılanma ve hijyenlerine dikkat edilmemesi de etkili etkili rol oynadığını düşünmekteyiz. Vatandaşlarımız bu hastalıktan korunmak için; Kişisel temizlik ve hijyenlerine önem vermeleri, Çiğ sebze ve meyveleri bol su ile iyi yıkamaları, sahipli kediköpek gibi hayvanların bakımlarının sağlanması ve parazit tedavilerinin yapılması, sahipsiz hayvanların bakımlarının belediyelerce sağlanması, Kontrolsüz kesilen hayvanların etlerinin yenmemesi önem taşımaktadır” diye konuştu.

